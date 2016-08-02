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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD’li komutanlar hakkında suç duyurusu

Suç duyurusunda, komutanların 15 Temmuz darbe girişimine destek verdiği iddia edildi

02 Ağustos 2016 20:21

Avukat Mert Eryılmaz, 15 Temmuz darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un da yer aldığı 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Darbe girişimine destek verdiği iddiasıyla ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel hakkında, ''anayasayı ihlal", "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Şikayet dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli vurmakla görevli Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun generallere dahi emir verdiği, TSK'ya sızan üyelerinin darbe kalkışmasının İncirlik Üssü’nden yönettikleri iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait olmadığı öne sürülen 8 kargo uçağının Malatya'ya indirildiği ve buradan da İncirlik Üssü'ne sevk edildiği öne sürülen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tespit edilen ilgili trafiklere ait radar kayıtlarında İncirlik Üssünden havalanan 3 tanker uçağının İstanbul'da alçak uçuş yapan ve Ankara'da bombalamaya katılan F16 uçaklarına yakıt ikmali yapmış, İncirlik'ten kalkan bazı savaş uçaklarının ise Ankara'da bombalama eylemine katılmıştır. İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van, darbe girişiminin başarısız olunca ABD'den sığınma hakkı istemiştir"

 

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