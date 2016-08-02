ABD Genelkurmay Başkanı: Görüşme olumluydu, Türk yetkililer ABD’yi suçlamadı

ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford Türkiye'deki temaslarının olumlu geçtiğini ve Türk yetkililerin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ABD'yi suçlamadıklarını söyledi.

Türkiye ziyaretini bir grup ABD'li medya kuruluşuna değerlendiren Dunford, "Üç toplantıda da ton çok olumluydu, kesinlikle suçlayıcı değildi" dedi.

Dunford "Aksine Türk yetkililer, ortaklığın önemini ifade ettiler fakat Fetullah Gülen'in iade edilmesinin ne kadar önemli olduğunu da kaydettiler" diye ekledi.

Darbe girişiminin ertesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada "Darbenin arkasında ABD var" şeklinde mesajlar paylaşmıştı.

Dunford'ın ziyaretine ilişkin New York Times, Washington Post ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan haberlerde, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye'de ABD karşıtı duyguların yükseldiği ve Türk tarafının ABD'nin bu girişimde rol oynadığı yönünde iddiaları hatırlatıyor.

Dunford'un Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşmesinde her iki yetkilinin de özellikle IŞİD ile mücadelede iki ülkenin yakın ilişkisinin devam etmesini istediklerini aktardığı da haberlerde yer aldı.

"Kamuoyu önünde kınama taktiği"

New York Times'ın haberinde, "Yetkililer ABD'nin darbe girişiminde rol oynayıp oynamadığı konusunda General Dunford'a tek bir soru bile sormadılar. Onların bu sessizliği Türk yetkilileri arasında bir yandan ABD'yi kamuoyu önünde kınama, öte yandan da özelde Amerikalı yetkililere stratejik ortaklığa bağlı olduklarının söylendiği yaygın taktiğe işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Dunford gazetecilere açıklamasında "Bir konu çok açıktı. Onlar da benim gibi Türkiye ile ABD'nin IŞİD'e karşı ortak mücadelesinin beraber çalışmamaktan çok daha iyi olduğuna inanıyor" dedi.

İncirlik Üssü'ne girişe engel yok

Haberde ayrıca İncirlik Üssü'nün kısmi olarak kapatıldığı ve ABD uçaklarının kalkmasına izin verilmediği ayrıntısı da yer alıyor.

Türk tarafının bunun gerekçesini darbe girişimi gecesi üsteki bir tanker uçağın darbeye katılan Türk jetlerine yakıt sağladığı inancına bağlı olduğu görüşü yer alıyor.

İncirlik Üssü önünde ABD karşıtı eylemlerin anımsatıldığını haberde Türk yetkililerin Dunford'a ABD'nin İncirlik Üssü ve diğer üslere girmeyi sürdüreceğini söyledikleri bilgisi de yer alıyor.

Dunford Türk yetkililerin görüşlerini ABD yönetimine ileteceğini, aslında Obama yönetiminin Türk hükümetinin endişelerini iyi bildiğini söylediği de aktarıldı.

"Votel konusu gündeme gelmedi"

Dunford'un temaslarında ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'in darbe girişimiyle ilgili sözlerinin gündeme gelmediği belirtildi.

Votel darbe girişimin ardından Türk ordusunda işbirliği içinde bulundukları bir çok askeri yetkilin tutuklandığı söylemiş "Bunun Türkiye ile mükemmel olan işbirliği ve birlikteliğin seviyesini etkilemesinden kaygı duyuyorum" demişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Votel'i darbe girişiminde bulunanlara destek vermekle suçlamış ve "Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin, kendini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp, bu darbe girişimini püskürten bu devlete demokrasi adına teşekkür edeceğine tam aksine darbecilerin yanında yer alıyorsun. Zaten darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin ülkende zaten besliyorsunuz" diye konuşmuştu.