New York Times'tan Erdoğan'a: Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde sıklıkla eleştirdiği New York Times gazetesi, "Türkiye’deki seçim Erdoğan için referandum" başlıklı bir yazı yayımladı. Shreeya Sinha imzasıyla yazılan haber, gazetenin sosyal medya hesaplarından, "Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?" anonsuyla duyuruldu.

Erdoğan'ın "ücretli şarlatan", "vesayetin tetikçisi" ve "paçavra" gibi ifadeler kullandığı New York Times gazetesinde yer alan yazıda, Erdoğan'ın İslam, demokrasi ve ekonomiyi bir arada götüren bir lider olarak Ortadoğu ülkelerine örnek gösterildiği ancak son 10 yıldır demokrasi yolundan uzaklaşarak, muhalefeti bastırdığı ve güç topladığı belirtildi.

Which leader has a 1,150-room palace more than 30x the size of the White House? http://t.co/8IPiYbUX8J pic.twitter.com/nS9zorhSQM