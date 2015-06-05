New York Times'tan Erdoğan'a: Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde sıklıkla eleştirdiği New York Times gazetesi, "Türkiye’deki seçim Erdoğan için referandum" başlıklı bir yazı yayımladı. Shreeya Sinha imzasıyla yazılan haber, gazetenin sosyal medya hesaplarından, "Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?" anonsuyla duyuruldu.

Erdoğan'ın "ücretli şarlatan", "vesayetin tetikçisi" ve "paçavra" gibi ifadeler kullandığı New York Times gazetesinde yer alan yazıda, Erdoğan'ın İslam, demokrasi ve ekonomiyi bir arada götüren bir lider olarak Ortadoğu ülkelerine örnek gösterildiği ancak son 10 yıldır demokrasi yolundan uzaklaşarak, muhalefeti bastırdığı ve güç topladığı belirtildi.

Which leader has a 1,150-room palace more than 30x the size of the White House? http://t.co/8IPiYbUX8J pic.twitter.com/nS9zorhSQM — New York Times World (@nytimesworld) 4 Haziran 2015

onedio.com, New York Times'ın Erdoğan'ın son dönemlerdeki icraatlarına dair hatırlatmalarını şu şekilde derledi:

* Putin’in yaptığını yaptı: Gazeteye göre Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki en önemli benzerlik, her ikisinin pozisyonları ne olursa ülkenin en güçlü adamı olması.

* Siyasi rakiplerini susturmayı amaçladı: 17 – 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetsoruşturmaları sırasında yayınlanan ses kayıtlarını değinen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la arasında geçtiği belirtilen ‘paraları sıfırlama‘ konuşmasını anımsatmayı da ihmal etmedi.

* Sosyal medyayı şeytanlaştırdı: Türkiye’nin internete yönelik en agresif sansürü uyguladığını ifade eden Sinha, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç umurumda değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü görecek” sözlerine dikkat çekti.

* Habercileri eleştirdi: MİT TIR’larındaki silah ve mühimmatların görüntülerine yayınlayan Cumhuriyet gazetesini genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın ‘cansusluk‘ suçlamasıyla yargılanabileceği kaydedilen haberde, New York Times’ın İstanbulmuhabiri Ceylan Yeginsu’nun Erdoğan tarafından ‘yabancı ajan ve casus‘ olmakla suçlandığı vurgulandı..

* Muhalefeti bastırdı: Gezi Parkı eylemlerini hatırlatan New York Times, polislerin yetki alanını genişleten ‘iç güvenlik paketi‘nin detaylarını da aktarıldı.

* Şatafatlı bir saray inşa etti: Haberinde, Erdoğan’ın ‘Beştepe Külliyesi’ adını verdiği Saray’ın tanıtımı için çekilen videoya da yer veren gazete, ‘altın klozet‘ tartışmalarını hatırlattı.