T24 LogoT24 Logo
Gündem

New York Times'tan Erdoğan'a: Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?

'Erdoğan, son 10 yılı muhalefeti bastırmak ve güç toplamakla geçirdi'

05 Haziran 2015 01:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde sıklıkla eleştirdiği New York Times gazetesi, "Türkiye’deki seçim Erdoğan için referandum" başlıklı bir yazı yayımladı. Shreeya Sinha imzasıyla yazılan haber, gazetenin sosyal medya hesaplarından, "Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?" anonsuyla duyuruldu.

Erdoğan'ın "ücretli şarlatan", "vesayetin tetikçisi" ve "paçavra" gibi ifadeler kullandığı New York Times gazetesinde yer alan yazıda, Erdoğan'ın İslam, demokrasi ve ekonomiyi bir arada götüren bir lider olarak Ortadoğu ülkelerine örnek gösterildiği ancak son 10 yıldır demokrasi yolundan uzaklaşarak, muhalefeti bastırdığı ve güç topladığı belirtildi.

onedio.com, New York Times'ın Erdoğan'ın son dönemlerdeki icraatlarına dair hatırlatmalarını şu şekilde derledi:

* Putin’in yaptığını yaptı: Gazeteye göre Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki en önemli benzerlik, her ikisinin pozisyonları ne olursa ülkenin en güçlü adamı olması.

* Siyasi rakiplerini susturmayı amaçladı: 17 – 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetsoruşturmaları sırasında yayınlanan ses kayıtlarını değinen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la arasında geçtiği belirtilen ‘paraları sıfırlama‘ konuşmasını anımsatmayı da ihmal etmedi.

* Sosyal medyayı şeytanlaştırdı: Türkiye’nin internete yönelik en agresif sansürü uyguladığını ifade eden Sinha, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç umurumda değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü görecek” sözlerine dikkat çekti.

* Habercileri eleştirdi: MİT TIR’larındaki silah ve mühimmatların görüntülerine yayınlayan Cumhuriyet gazetesini genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın ‘cansusluk‘ suçlamasıyla yargılanabileceği kaydedilen haberde, New York Times’ın İstanbulmuhabiri Ceylan Yeginsu’nun Erdoğan tarafından ‘yabancı ajan ve casus‘ olmakla suçlandığı vurgulandı..

* Muhalefeti bastırdı: Gezi Parkı eylemlerini hatırlatan New York Times, polislerin yetki alanını genişleten ‘iç güvenlik paketi‘nin detaylarını da aktarıldı.

* Şatafatlı bir saray inşa etti: Haberinde, Erdoğan’ın ‘Beştepe Külliyesi’ adını verdiği Saray’ın tanıtımı için çekilen videoya da yer veren gazete, ‘altın klozet‘ tartışmalarını hatırlattı.

ETİKETLER

new york timeserdoğan

İlgili Haberler

Erdoğan'dan New York Times'a: Sen bir gazetesin haddini bileceksin, sen kimsin ya?

'Resmi koyuyorsun altına da ‘Mursi’ye yüzde 52 ile idam' diyorsun, bu ne demektir. Bunu herkes anladı zaten, ‘Sıra sende’ demektir…'

'New York Times denen paçavra, 1896'da Abdülhamid'e kustuğu kini bugün bana kusuyor'

Bilesiniz ki, zulüm 1453’te başladı diyen, Pontus Soykırımı, Ermeni Soykırımı diyen hainlere göz yummayacağız

Erdoğan'dan New York Times'a: Her yerin gazete olsa, her yerinden kin kussan avucunu yalarsın

'Kürt kardeşime diyorum ki sizi bu faşist Kürtlerden diğer Kürtleri kurtarmaya geliyoruz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24