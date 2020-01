Erdoğan'dan New York Times'a: Her yerin gazete olsa, her yerinden kin kussan avucunu yalarsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'le birlikte geldiği Mersin'de, halka seslendi. Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Kürt kardeşime diyorum ki sizi bu faşist Kürtlerden diğer Kürtleri kurtarmaya geliyoruz. Eğer bu seçimde bölücü örgüte ve onun güdümündeki partiye karşı güçlü bir duruş koymazsanız bunlar size hayatı zindan eder" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli New York Times gazetesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "New York Times diye bir gazete var. Bu gazete Sultan Abdulhamit’e suikast yapıldığında heyecanla duyurmuştu. Rahmetli Menderes’in idamını aynı şekilde duyurmuştu. Özal’ın ölümün bin bir hakaretle haber yapmıştı. Şimdi gözünü bize dikmişler. Yahu her yerin gazete olsa her yerinden kin aksa ne yazar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Bunlar terörü teşvik edenler. 15 yaşındaki Yasin Börü’yü 3. kattan atmak suretiyle bıçaklayıp sonra da arabayla üzerinden geçip şehit edenler bunlar değil mi. Sonra da çıkıp ben böyle bir şey talep etmedim diyen kim. Ölen kim 50 Kürt. Kürt kardeşime diyorum ki sizi bu faşist Kürtlerden diğer Kürtleri kurtarmaya geliyoruz.

Erdoğan'dan 'HDP'ye oy vermeyin' çağrısı

-Şimdi de çıkmışlar evleri işaretliyorlar. Biz bu işaretleme işini tarihten biliyoruz. Eğer bu seçimde bölücü örgüte ve onun güdümündeki partiye karşı güçlü bir duruş koymazsanız bunlar size hayatı zindan eder.

-Tek partinin makbul Türk projesini başına geçiren milletin inanıyorum ki makbul Kürt projesini de yerle yeksan edecektir.

-Ana muhalefetin başındaki adam imam hatipleri kapatacağız diyor. Kayseri’ye gidiyor böyle bir sözümüz olmadı diyor. Peki 1+8+3 ne demek. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz.

'Birisi çıkıp diyor ki Kabe’miz Taksim’dir ama bizim Kabe’miz Mekke’de'

-HSYK’dan bir kara geldi yargıda başörtülü olarak duruşmalara girilebilir. Sabreden kişi zafere ulaşır.

-Bu Pazar bir kırılma noktasıdır. Biz Allah’ın huzurunda rükuda eğiliriz. Bunun dışında hiçbir makam bizi eğemedi. Eğemeyecek. Birisi çıkıp diyor ki Kabe’miz Taksim’dir. Ama bizim Kabe’miz Mekke’de. Üç gün çalışacağız, ki Pazar kırılma noktası.

-Gerçekten hayret verici koalisyonlar var. Bu, eski Türkiye koalisyonu.

-New York Times diye bir gazete var. Bu gazete Sultan Abdulhamit’e suikast yapıldığında heyecanla duyurmuştu. Rahmetli Menderes’in idamını aynı şekilde duyurmuştu.

Özal’ın ölümün bin bir hakaretle haber yapmıştı.

-Şimdi gözünü bize dikmişler. Yahu her yerin gazete olsa her yerinden kin aksa ne yazar. Biz kefenimizi giymişiz bu yola böyle çıkmışız. Bizi Menderes’in akıbetiyle Mursi’nin akıbetiyle tehdit edenlerin aklı nerenden aldığını görüyor musunuz.

Kılıçdaroğlu'na: Çarkçı Kemal

-Tuttular cumhurbaşkanlığı külliyesindeki klozetle uğraşmaya başladılar. Bunlarda seviye kalite yok. TRT’deki canlı yayında hodri meydan dedim. Eğer dürüstsen gel gezdirelim dedik. Gelemedi. Ben dedi orayı kast etmedim. Ya dürüst ol be. O zaman nereyi kast ettin onu anlat.

Zaten bu kasetle gelmiş bir genel başkan değil mi? Ne dedi Sayın Baykal’ın yanından ayrılırken aday olmayacağım. Sonra aday oldu. O yüzden millet Çarkçı Kemal diyor.

Bizim 40 yıl siyasi hayatımızda böyle bir şey yok.