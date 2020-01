New York Times: Tehditler kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times arasında başlayan polemiğin ardından, gazete yönetimi bugün sert bir açıklama yayınladı. Genel yayın yönetmeni adına yayınlanan bildiride, “Bazı Türk yetkililer ve medya organlarının Türkiye’deki muhabirlerine yönelik tehditlerinin kabul edilemez” olduğu belirtilerek, Türk devletinden muhabirlerinin güvenliğini sağlaması istendi.

New York Times ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, gazetenin son bir hafta içinde Türkiye ve IŞİD arasındaki ilişkiye dair yayınladığı haberlerin ardından başlayan polemikte, gazete yönetimi bugün çok sert bir açıklama yayınladı. Söz konusu haberlerin ardından Türkiye’deki muhabirlerine yönelik, gerek Türk yetkililer gerek bazı medya organlarından gelen, tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirten gazete yönetimi, “Türk yetkililerinden ülkede çalışan gazetecilerimizin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını bekliyoruz” dedi. Yazılı açıklama gazetenin genel yayın yönetmeni Dean Baquet adına yapıldı. Türk yetkililerinin bundan sonra konuyla ilgili meseleleri ya kendisi ya da diğer üst düzey editörlerle konuşmasını isteyen Baquest, açıklamasında şöyle dedi:

'Artık benimle görüşün'

“Terörist grup IŞİD’in Türkiye’de saflarına savaşçı katma çabalarıyla ilgili 16 Eylül’de yayınlanan New York Times makalesine eklenen bir fotoğrafa Türk Hükümeti yetkilileri ve ülkedeki diğerlerinin güçlü bir şekilde tepki gösterdiğinin farkındayız. Sonraki gün 17 Eylül’de yayınladığımız düzeltmede açıkça belirttiğimiz gibi New York’taki fotoğraf editörlerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir fotoğrafını nytimes.com’daki makaleye eklerken hata yapmıştır. Makale, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın IŞİD’i desteklediğini ya da IŞİD’in Türkiye’de saflarına savaşı katmasına göz yumduğunu söylemiyor. Ne makale ne de fotoğraf bu yönde bir imada bulunuyor. Yayınlanan düzeltmeye rağmen, bazı Türk yetkilileri ve medya organları, hikâyeyi yazan muhabiri korkutmak ve yalancı göstermek için eşgüdümlü bir kampanyayı tırmandırdırlar. Kendisine güvenliğini tehdit eden binlerce mesaj gönderildi. Gazetecilerimizden birinin bu şekilde hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Türk yetkililerinden ülkede çalışan gazetecilerimizin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını bekliyoruz ve yetkililerden eğer gerekli olursa bu konuda bundan sonraki iletişimlerini belirlenmiş prosedürlere uygun olarak ya benimle ya da New York Times’ın diğer üst düzey editörleriyle sürdürmelerini istiyoruz.”

'Önce petrol sonra savaşçı'

Erdoğan ve NY Times arasındaki ilk polemik, geçen hafta sonu resmi ziyaretler için Katar’a giden Erdoğan’ın dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamayla başlamıştı. Erdoğan, Pazar günü gazetenin birinci sayfasından anonslayarak verdiği, 'IŞİD’in en büyük gelir kaynaklarından birinin petrol kaçakçılığı olduğu ve satılan petrolün bir bölümünün de Türkiye’ye gittiği' yönündeki haberle ilgili, “Türkiye IŞİD'den petrol alıyor ifadesi, çok çirkin ve kesinlikle yalan. Bu ifadeleri ortaya koyanlar adice bir ifade ortaya koyuyorlar” demişti.

İkinci polemik ise gazetenin Salı günü yine birinci sayfadan anonsladığı, 'IŞİD’in kendi saflarına Türkiye’den düzenli olarak adam kattığı' yönündeki haberin ardından patladı. Gazetenin muhabirinin Ankara’nın Hacıbayram semtinin IŞİD için nasıl adam toplama merkezi haline geldiğini aktaran haberiyle ilgili Erdoğan, "Dün bir gazete, Hacı Bayram Camii'nden çıkışımızın fotoğrafını kullanıp bizi teröre destek vermekle suçluyor. Bu en hafif tabiriyle edepsizliktir, alçaklıktır, adiliktir" dedi. New York Times gazetesi, dün yayınladığı bir açıklamayla haberlerinin arkasında olduğunu yineledi. Ancak haberde kullanılan, Erdoğan’ın eleştirdiği fotoğrafı da değiştirdi ve hikâyeye şu düzeltme metnini ekledi:

“Bu haberin önceki versiyonunda kullanılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nu Ağustos’ta bir camiden çıkarken gösteren fotoğraf yanlışlıkla yayınlanmıştır. Ne o cami ne de Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin, haberde anlatılan IŞİD savaşçılarının örgüte kazandırılmasıyla ilgisi vardır.”

Gazete yönetimi, yapılan değişlikliğe rağmen haberi hazırlayan, seçilen fotoğrafta hiçbir sorumluluğu olmayan muhabirin hedef haline getirilmesi üzerine de bugünkü açıklamayı yaptı.