New York Times: IŞİD haberlerimizin arkasındayız

Hürriyet'in Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Erdoğan ve gazete arasındaki ilk polemik, geçen hafta sonu resmi ziyaretler için Katar’a giden Erdoğan’ın dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamayla başlamıştı. Erdoğan, Pazar günü gazetenin birinci sayfasından anonslayarak verdiği, IŞİD’in en büyük gelir kaynaklarından birinin petrol kaçakçılığı olduğu ve satılan petrolün bir bölümünün de Türkiye’ye gittiği yönündeki haberle ilgili, “Türkiye IŞİD'den petrol alıyor ifadesi, çok çirkin ve kesinlikle yalan. Bu ifadeleri ortaya koyanlar adice bir ifade ortaya koyuyorlar” demişti. Erdoğan, IŞİD petrolü meselesinin ABD’li ve Türk yetkililer arasında da müzakere edildiğini belirten haber için New York Times’ı asparagas haber üretmekle itham edip şöyle demişti: “(ABD Dışişleri Bakanı) Kerry ile de yaptığımız görüşmede söyledim. ABD basını asparagas yalan haber üretiyor. Bu adını verdiğiniz gazetede (New York Times) bu tür haberler üretmekte mahir bir gazete. Bunlar Türkiye'nin dost olduğu ülkelerle arasını bozmaya yönelik. Aslı astarı yok.”

Erdoğan: Edepsizlik, alçaklık, adilik

Erdoğan ve New York Times arasındaki gerginlik, gazetenin Salı günü yine birinci sayfadan anonsladığı, IŞİD’in kendi saflarına Türkiye’den düzenli olarak adam kattığı yönündeki haberin ardından devam etti. Gazetenin muhabirinin Ankara’nın Hacıbayram semtinin IŞİD için nasıl adam toplama merkezi haline geldiğini aktaran haberiyle ilgili Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TESK) Genel Kurulu'nda yağtığı konuşmada "Dün bir gazete, Hacı Bayram Camii'nden çıkışımızın fotoğrafını kullanıp bizi teröre destek vermekle suçluyor. Bu en hafif tabiriyle edepsizliktir, alçaklıktır, adiliktir" dedi.

New York Times gazetesi, Erdoğan’ın sözlerinin ardından, internet sayfalarında söz konusu haberi hazırlayan muhabir Ceylan Yeğinsu’nun kaleminden, haberin perde arkasını aktaran geniş bir öykü daha yayınladı. Yeginsu, yazısında Hacıbayram’da konuştuğu kaynaklara nasıl ulaştığını ve iki gün boyunca sahada yoğun biçimde çalışarak kotardığı çarpıcı hikayeyi destekleyen unsurları nasıl elde ettiğini detaylı bir şekilde aktardı. Gazete yönetimi haberin arkasında olduğunu bir kez daha yineledi.

New York Times Sözcüsü Eileen Murphy, daha önce Reuters, BBC ve CNN muhabirlerinin de sordukları sorular, yazdıkları haberler ve yaptıkları yayınlar yüzünden Türkiye’de hedef haline getirildikleri düşünüldüğünde, Türkiye’deki muhabirleri Ceylan Yeğinsu’nun güvenliğinden endişe edip etmedikleri sorusuna ise şöyle yanıt Verdi: "Muhabirlerimizden birinin güvenliğiyle ilgili bir mesele olduğunda bundan elbette her zaman endişe duyarız. Türk yetkililerinin, işini yapan bir New York Times muhabirinin güvenliğini sağlayacağına güveniyoruz."

O fotoğraf değişti

Öte yandan New York Times gazetesi, Erdoğan’ın tepkisini çeken Hacıbayram haberinde kullanılan fotoğrafı değiştirdi. Haberin altına eklenen düzeltme metninde, “Bu haberin önceki versiyonunda kullanılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nu Ağustos’ta bir camiden çıkarken gösteren fotoğraf yanlışlıkla yayımlanmıştır. Ne o cami ne de Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin, haberde anlatılan IŞİD savaşçılarının örgüte kazandırılmasıyla ilgisi vardır” denildi.