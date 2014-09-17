Erdoğan'dan New York Times'a: Yaptığınız edepsizlik, alçaklık ve adiliktir!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York Times'ın Ankara Hacıbayram'dan IŞİD'e katılanlar olduğu haberiyle ilgili olarak, "Dün bir gazete Hacı Bayram Camii'den çıkışımızı fotoğrafını kullanıyor. Altına IŞİD ile ilgili haberde bunu yapıyor Bu en hafif tabiriyle edepsizliktir, alçaklıktır, adiliktir" dedi.

Erdoğan, daha önce "ilişikilerimizi kesebiliriz" dediği kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'i bir kez daha hedef alan alarak, "Biz bundan önce bir kredi derecelendirme kuruluşuyla ilişkiyi kestik. Bunlara yılda belirli ücretler ödüyorsunuz. Türkiye bu iki tanesiyle de ilişkisini kesebilir. Biz bunlarla ekonomimizi büyütmedik. Biz dünyayı fellik fellik dolaşarak ekonomimizi büyüttük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 19. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizim kültürümüzde esnaf sadece alan satan ticaret yapan kişi değildir. Esnaf semtimizin, mahallemizin ağabeyidir. Kültürün, dilin, geleneğin muhafızıdır. Adaletin teminatıdır. En önemlisi esnaf güvenirliğin, dürüstlüğün simgesidir. Bütün bu vasıflar 9 asırlık süreçte Anadolu'yu, Trakya'yı şekillendirmiştir. Esnaf gerektiğinde silah tutmuş vatanını korumuştur, gerektiğinde polise, savcıya intikal etmeden adaletin tecelli etmesini sağlamıştır. 10 Ağustos'ta milletimiz tarihte ilk kez doğrudan oyuyla cumhurbaşkanını seçti. 12. Cumhurbaşkanı olarak bugün ilk kez bu tarzda bir toplantıda kürsüden katılımcılara hitap ediyor.

'Ne yaptığının muhasebesini yapar'

Yarın da TÜSİAD İstişare kurulunda Türkiye ekonomisini değerlendireceğiz. Esnaf her yeni güne yeni bir heyecanla, umutla uyanır, dükkanını Besmele ile dua ile açar, akşam da kanaat içinde kazandığını şükrederek dükkanını kapatır. Akşam esnaf için muhasebe zamanıdır. Bizim esnaf sadece kendi hesabını yapmaz, ülkesi için ne yaptığının muhasebesini yapar.

Yeni Türkiye esasında önemli boyutuyla unutulanların tekrar hatırlandığı Türkiye'dir. Bizi biz yapan değerlerin yeniden ihya edildiği Türkiye'dir. Yüzümüzü 2023'e döndük. Ancak bize gelecek istikameti çizecek köklerimize bağlanmaya başladık. Son 200 yıl içinde bize unutturulanlarla tarihimizden uzaklaştırıldık. Yeni Türkiye derken unutturulanları yeniden hatırlamaya başlıyoruz. Bizim ticaret kültürümüzde acımasız bir rekabet diye bir mefhum asla olmamıştır. Büyüme bedeli her ne olursa olsun zenginleşme, bizim kalkınma tarzımız olamaz.

'Sabotajlara itibar etmeyeceğiz'

Biz 2023'e inşallah yanımıza şehitlerimizin ruhaniyetini alarak yürüyeceğiz. 2023'e Ahilik kültürüne yeniden sarılarak yürüyeceğiz.

Başbakanlığım esnasında zaman zaman esnaf kardeşlerimizle bir araya gelip çözüm sürecini anlattık. Anadolu'nun 81 vilayeti dolaşıldı. Sadece TESK olarak 10 milyonluk kitleyi temsil ediyorsunuz. Bu sürece yüreğini koyması her meselenin Türkiye'nin gündeminden tek tek çıkmasına yol açacak.

Terör, kepenk kapatmalar, güvensizlik atmosferi, yatırıma, eğitime, turizme yapılan saldırılar esnafımızın kaybetmesine yol açtı. Bu sorun Türkiye'nin gündeminden çıkması ile esnafımız da bu süreçten kesinlikle kazançlı çıkacak. Geride bıraktığımız 1.5 yıllık süreç doğu ve güneydoğuda ekonomik hayatın canlanmasına yol açtı.

Anneler çocukların dağa kaçırılmasına itiraz ediyorsa, esnaf da zorla kepenk kapattırılmasına itiraz ediyor. Sabotajlara itibar etmeyeceğiz. Gençlerin ölmediği, kepenklerin kapatılmadığı dönemleri muhafaza edeceğiz.

Çözüm süreci tek başına bir siyaasi partinin değil 70 milyonun ortak sürecidir. Doğu, Güneydoğu ne kadar dertliyse batının da o kadar dertli olması gerekir. Terörün bedelini sadece oradaki anneler, esnaf ödemedi. İnşallah bu meseleyi de 77 milyon hep birlikte çözeceğiz. Hiç kimse süreci sabote etmek için yapılan tahriklere aldanmasın.

Esnaf ve sanatkarımızın bu hayati meselede daha fazla inisiyatif alacağına da yürekten inanıyorum.

Dünyada teröre en büyük bedel ödeyen ülkelerden biriyiz. Son dönemde güvenlik ve özgürlük dengesini gözeterek terörle mücadeleyi sürdürdük. Türkiye 30 yılı aşkın süredir terörle mücadelede her zaman yalnız oldu. İşlenen cinayetler bazı ülkeler tarafından görmezden gelindi. Hatta bazı ülkeler seyirci kalmakla kalmadılar, Türkiye'ye yönelik teröre destek verdiler. Türkiye ayrım yapmaksızın her türlü terörün karşısında bir ülkedir. Biz İslami terör diye bir kavramı asla tanımıyoruz. Barış dini olan İslam'a kimse terörü yakıştıramaz. Sünni terör, Şii terör gibi kavramı asla kabul etmedik. Mezhepçiliği reddeden bir dinin mensubuyuz. ABD'deki bazı gazete ve TV'ler, Avrupa'daki ve Türkiye'deki malum medya kuruluşları Türkiye'ye maksatlı haberleryapıyor.

New York Times haberi

Dün Amerika'da bir basın kuruluşu ise benim ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hacı Bayram Camii'nin çıkışında görüntülenmiş fotoğrafımızı koyarak bizi terör örgütlerine destek vermekle suçluyor. En açık tabiri ile bu edepsizliktir alçaklıktır hainliktir. Yok Türkiye petrol alıyor, yok Türkiye'de tedavi görüyorlarmış. Böyle bir şey asla mümkün değil.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği New York Times gazetesi, söz konusu haberiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nu Hacıbayram Camii'nden çıkarken gösteren bu fotoğrafı kullanmıştı.

Türkiye böyle yalan haberler karşısında diz çökmeyecek kadar büyük bir ülkedir. Bizim için Musul'da alıkonulan 49 can herşeyden önemlidir. Biz mesuliyet makamındayız, konuşurken dikkatli konuşmalıyız. 49 canın hassasiyetiyle hareket etmek zorundayız. Üzülerek ifade ediyorum bu hassasiyetin taşıonmadığını ihanet şebekelerinin değirmenine su taşındığını görüyoruz. Pazartesi BM GEnel Kurulu'nda dünya liderleriyle bu çirkin algı operasyonunu anlatacağız. Her zaman yaşatmanın tarafındayız. Bu ülke cana kıyanların zulmedenlerin karşısında olmuştur.

'Bayat senaryo uygulanmak isteniyor'

Türkiye'deki istikrara yönelik içeriden ve dışarıdan yapılan algı operasyonunun bir hedefi de ekonomi. Bugün aynı bayat senaryo uygulanmak isteniyor. Belli krediderecelendirrme kuruluşları üzerinden olumsuz değerlendirmelerin yapıldığına şahit oluyoruz. Hamdolsun Türkiye'de bu tuzaklara düşmedi. Hükümetin yer esağlam basarak tedbirli ilerleyerek bu tuzakları boşa çıkaracak. Türkiye ekonomisi 2013'te yüzde 4'ü aşan bir büyüme kaydetti. Avrupa'da en ideali Almanya yüzde 0,8 büyüdü. Kredi derecelendirme kuruluşlarından 2 tanesi zorlama açıklamalarla Türkiye'yi eleştiriyor. 2013'te otomobil satışları rekor kırdı. Buzdolabı 2013 yılının tamamında rekor kırdı. Bunlar kendilerini acaba ne zannediyorlar? Biz bundan önce bir kredi derecelendirme kuruluşuyla ilişkiyi kestik. Bunlara yılda belirli ücretler ödüyorsunuz. Türkiye bu iki tanesiyle de ilişkisini kesebilir. Biz bunlarla ekonomimizi büyütmedik. Biz dünyayı fellik fellik dolaşarak ekonomimizi büyüttük.