Nevşin Mengü'den 'Olay TV' paylaşımı: İmzayı attım 

Gazeteci Nevşin Mengü, Olay TV ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

1991 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel'in başbakanlığında DYP-SHP koalisyonuyla kurulan 49. Hükûmet'te ve aynı koalisyonun kurduğu izleyen hükûmetlerde Devlet Bakanı olarak kabineye giren iş insanı Cavit Çağlar'a ait Olay TV ile Özlem Akarsu Çelik, Ali Ekber Aydın, Duygu Demirdağ da kadroya katılmıştı.

Mengü'nün fotoğrafını kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenecek olan Süleyman Sarılar, "Nerede kalmıştık" notuyla paylaştı. Mengü paylaşımı alıntılayarak, "İmzayı attım" duyurusunu yaptı.

Olay TV'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından satın alındığı iddia edilmiş, İmamoğlu'na yakın isimler iddiayı yalanlamıştı.

Berkan daha önce de Çağlar'ın kanalı sattığını yazmıştı. Berkan bülteninde şunları kaydetmişti:

“Bugün Gündem'de yazdığım Cavit Çağlar haberinde yaptığım büyük bir hatayı vakit geçirmeden düzelteyim. Benim haberimin temellerinden biri, Cavit Çağlar'ın pek yakında Ekrem İmamoğlu taraftarı bir yayına başlaması beklenen Olay TV'nin sahibi olarak gözüktüğü yolundaydı. Az önce, haberi yazmadan önce konuşmak için aradığım ama ulaşamadığım Cavit Çağlar, benim yazdığımı duymuş ve aradı. Olay TV'yi bundan bir süre önce sattığını söyledi. Alıcıların isimlerini ısrarlı sorularıma rağmen bana söylemedi ama Olay TV'de çalışanların kıdem tazminatlarının ve bütün diğer özlük haklarının ödendiğini, Bursa'da yayınlanan Olay adlı gazetenin ise hâlâ kendisine ait olduğunu ekledi. Haberin geri kalan bölümleri birkaç kez teyit edildiği için doğrudur ama Cavit Çağlar'la ilgili bölümlerinde yazdıklarım için özür dilerim, sizleri de yanılttım.”

TIKLAYIN | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibi, Cavit Çağlar’ın eski kanalı Olay TV’nin yönetimini mi devraldı, taraflar ne diyor?

TIKLAYIN | Cavit Çağlar, Nevşin Mengü, Duygu Demirdağ, Özlem Akarsu Çelik’i kadrosuna katan Olay TV ile medyaya dönüyor