Netflix'ten içerik bulamayanlar için yeni özellik; 'karışık oynat'

Netflix, bir süredir üzerinde çalıştığı "karışık oynat" isimli özelliğini akıllı televizyonlarda test etmeye başladı. Yapay zeka destekli özellik, kullanıcının geçmişteki hareketlerine göre çalışıyor.

WebTekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; Netflix'in üzerinde çalıştığı "shuffle play", yani "karışık oynat" isimli özelliğinin 2021 yılı içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması planlanıyor.

Ne izleyeceğini bulamayan bir kullanıcı, Netflix'e eklenecek yeni bir buton sayesinde yepyeni bir içeriğe saniyeler içerisinde ulaşacak. Bu içerik, kullanıcının daha önce izlediği yapımlara göre belirlenecek. Bu bağlamda daha önce incelediğiniz bir yapıma ya da listenize ekleyip de henüz izlemediğiniz içeriklere de ulaşma ihtimaliniz bulunacak.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre "karışık oynat", şu an için sadece akıllı televizyon uygulamalarında test ediliyor. Ancak kaç televizyona bu özelliğin ulaştığı şu an için bilinmiyor. Kullanıcı geri bildirimlerini almaya başladıklarını söyleyen platform, ilk yorumların olumlu olduğunu belirtti. Netflix, özelliğin test aşamasının biraz daha genişletilip, 2021 yılı içinde de tüm kullanıcıların bu özellikten faydalanabileceklerini vurguluyor.