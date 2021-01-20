Netflix abone sayısı 203 milyon oldu

Netflix, Walll Street analistlerinin tahminlerine göre mali yılının dördüncü çeyreğinde cirosunu yüzde 21.5 artırdı. Aynı dönemde yeni abone sayısı ise 8.51 milyon oldu. Toplam abone sayısı ise 203,66 milyona ulaştı.

31 Aralık’ta sona eren 4’ncü çeyrekte analistlerin 6,1 milyon yeni abone tahmininin çok üzerinde 8,51 milyon yeni abone kazanan Netflix’in cirosu 6,7 milyar dolar oldu.

Foreks'in haberine göre, dördüncü çeyrekte faaliyet karını yüzde 108 artırarak 954 milyon dolara çıkaran Netflix’in net karı ise yüzde 8 düşüşle 542 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dağıtılabilir hisse başına kâr yüzde 8,5 azalarak 1,19 dolar oldu.

Netflix’in toplam abone sayısı dördüncü çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artışla 203,66 milyona ulaştı.