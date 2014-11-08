Netenyahu: Kudüs yerleşim birimi değil, bizim başkentimiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkına saygı duyduklarını ancak şiddete düzeni sağlamak için gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

Netanyahu, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Harem-i Şerif'in Yahudi tapınağı ve Mescid-i Aksa'yı içeren ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlere yakın bir konumda bulunduğuna dikkati çekerek, "Çeşitli dinlere inananların bu alana girişine yönelik statükoyu devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Müslümanların Aksa'da ibadet etme hakkına saygı duyuyoruz" diyen Netanyahu, "Yüzyıllardır ibadetlerini yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Ancak şiddete yönelik tahriklere karşıyız ve düzeni sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.

Netanyahu, Kudüs'ün çok hassas bir konu olduğunun altını çizerek, "Kudüs bizim başkentimizdir, yerleşim birimi değil. Herkes biliyor ki olası bir barış anlaşmasında Kudüs, İsrail'in parçası olarak kalacaktır" şeklinde konuştu.

'İsveç'in Filistin'i tanıması sorumsuzluk'

Ayrıca, İsveç'in geçen ay Filistin'i tanımasına göndermede bulunan Netanyahu, AB ülkelerinin bu tarz adımlar atmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.