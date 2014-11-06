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Politika

Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak BM Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını söylediği belirtildi

06 Kasım 2014 14:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas lideri Halid Meşal'le görüştü.

Erdoğan, Abbas ve Meşal'le telefon görüşmesinde İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin son bulmasının bölge barışı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak BM Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını söylediği belirtildi.

 

İsrail'den açıklama

 

Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili bir açıklama da, İsrail'den geldi. İsrail, Mescid-i Aksa'nın statükosunda herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

İsrail'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yapılan güvenlik istişarelerinde Başbakan Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'daki statükoda herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi" denildi.

 

 

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