Neşet Ertaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı, yorumcu, halk ozanı Neşet Ertaş'ın cenazesi, hastaneden alındıktan sonra ilk olarak İzmir'de yaşadığı Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağın yakınından geçirildi. Daha sonra havayoluyla Ankara'ya getirilen cenazeyi, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve diğer ilgililer karşıladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, burada gazetecilere, ''Bütün kalbimle şuna inanıyorum, sesiyle, sazıyla, sözüyle, şiiriyle, duygularıyla, muhayyilesiyle ülkelerin, toplumların kültür yaşamına büyük eserler katmış insanlar sadece bu yalan dünyadan ayrılırlar, ölmezler'' dedi.

Ankara'dan yola çıkarılan Ertaş'ın cenazesi Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Cenazenin hastaneye getirilişi sırasında konvoya Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ve yakınlarının da bulunduğu çok sayıda araç eşlik etti.

Ertaş'ın cenazesinin Kırşehir'e getirildiği esnada belediye hoparlörlerinden türküler çalmaya devam etti.

Cenaze törenine Erdoğan ve Kılıçdaroğlu da katılacak

Ertaş'ın cenazesi, buradan konvoy eşliğinde Kırşehir'e ulaştırıldı.

Ertaş'ın cenazesi Kırşehir Ahi Evran Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak.

Cenaze törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Kırşehir'de ana cadde ve sokaklardaki birçok iş yerinin camlarına üzerinde ''Ağla sazım, ağlanacak zamandır'', ''Seni unutmayacağız'' ve ''Kırşehir öksüz kaldı'' yazılı Neşet Ertaş'ın posterleri asıldı.