T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Neşet Ertaş yoğun bakıma alındı

Türkiye'nin diline düşen bir çok türkünün sahibi 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş yoğun bakıma alındı

24 Eylül 2012 15:32

İzmir'deki özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir bilinci kapalı bir şekilde tedavi altında olan Neşet Ertaş yoğun bakıma alındı.

İlerleyen saatlerde Ertaş'ın doktorları tarafından açıklama yapıldı.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz haftadan bu yana hastanemizde tedavisi sürmekte olan değerli sanatçımız Neşet Ertaş, primer hastalığı nedeniyle durumunun biraz daha ağırlaşması yüzünden yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Türk Halk Müziği'ne eşsiz katkıları ile kamuoyuna mal olan sanatçımızın tıbbi durumundaki değişikliği hastanemiz başhekimliği olarak resmi bir bülten ile paylaşacağımızı bildirir, saygılar sunarız."

ETİKETLER

Neşet Ertaşyoğun bakımhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24