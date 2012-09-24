İzmir'deki özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir bilinci kapalı bir şekilde tedavi altında olan Neşet Ertaş yoğun bakıma alındı.

İlerleyen saatlerde Ertaş'ın doktorları tarafından açıklama yapıldı.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz haftadan bu yana hastanemizde tedavisi sürmekte olan değerli sanatçımız Neşet Ertaş, primer hastalığı nedeniyle durumunun biraz daha ağırlaşması yüzünden yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Türk Halk Müziği'ne eşsiz katkıları ile kamuoyuna mal olan sanatçımızın tıbbi durumundaki değişikliği hastanemiz başhekimliği olarak resmi bir bülten ile paylaşacağımızı bildirir, saygılar sunarız."