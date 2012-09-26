Neşet Ertaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı, yorumcu, halk ozanı Neşet Ertaş, dün sabah 74 yaşında hayatını kaybetti. İzmir'de 15 gündür kanser tedavisi gören Ertaş, vasiyeti üzerine bugün Kırşehir'deki Bağbaşı Mezarlığı’nda babası Muharrem Ertaş’ın yanında toprağa verilecek. Cenazeye Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Tedavi gördüğü hastanede dün sabah vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'e götürülmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Karşıyaka'daki hastaneden sabah saat 04.30'da alınan cenazeyi, az sayıda seveni uğurladı. Sevenleri, cenaze aracının ayrılışı sırasında kısa bir süre büyük usta için alkış tuttu. Ertaş'ın ailesi ve yakınları da, hastaneye ait bir minibüsle cenaze aracını takip etti.

Akrabası Metin Taplak'ın bindiği cenaze aracı havalimanı öncesinde, Ertaş'ın Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağın yakınından geçirildi.

Adnan Menderes Havalimanı'nın kargo bölümüne getirilen Ertaş'ın cenazesini, oğlu Hüseyin Ertaş ve yakınları indirdi. Ozanın ailesi ve yakınları VIP'den geçiş yaparak uçağa bindi. THY'ye ait tarifeli uçak saat 07.00'de havalandı. Ertaş'ın cenazesi, Ankara'dan karayoluyla, defnedileceği Kırşehir'e götürülecek.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay başta olmak üzere devlet erkanının ve sevenlerinin karşılama yapacağı ozan için çocukları Döne ve Hüseyin Ertaş resmi tören istemezken sanatçı Ankara’dan karayoluyla memleketi Kırşehir’e nakledilecek. Cenaze ise ikindi namazını müteakip Ahi Evran Camii’nden kaldırılacak ve Bağbaşı’ndaki merkez mezarlığa babası Muharrem Ertaş’ın yanına defnedilecek.

Ertaş’ın dünürü ve yeğeni Metin Taplak, bunun dışında başka bir gelişme olmayacağını belirtti.

Ünlü bozlakçı Neşet Ertaş’ın adının Kırşehir’deki caddelerde, okullarda ve babası Muharrem Ertaş’la birlikte bir de anıtı bulunuyor.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, “Bizim babamızdı ama Türkiye'nin abisi, babası, kardeşiydi. Cenazesini Kırşehir'e götüreceğiz” dedi. Basın toplantısında konuşan Hüseyin Ertaş: "Acımız taze. Bizim babamızda ama Türkiye'nin abisi, babası, kardeşiydi. Hastane ve doktorlar gereği kadar ilgilendi. Yolcumuzu bugün uğurladık. Kendisini Kırşehir’e götüreceğiz. Aile öyle karar verdi. Vasiyeti vardı, babasının yanına defnedilecek. En kısa zamanda cenazesini götürüp defnetmek istiyoruz." Hüseyin Ertaş, “Sazı ne olacak? sorusu üzerine ise sadece “Ah ah" demekle yetindi.

Neşet Ertaş'ın kardeşi Necati Ertaş ise, abisinin Kırşehir'de defnedileceğini kaydederek, “(Babamın avucuna defnedin) demişti” ifadelerini kullandı.

'Çok ciddi rahatsızlığı vardı'

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ise değerli halk ozanı Neşet Ertaş'ı ağırlamaktan dolayı onurlu olduklarını belirtti. Hastanelerine iki hafta önce yatırılan Ertaş'ın ciddi bir tedavisinin olduğunu dile getiren Kubba, “Bugün maalesef değerli halk ozanımızı kaybettik” diye konuştu.

Ertaş'ın tedavisini yapan hastanenin Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz da, ünlü halk ozanının iki senedir hastalığı nedeniyle takip edildiğini ifade etti. Yılmaz, “İleri bir kanseri vardı. 10 Eylül'de hastanemize yatmıştı. Gereken tedaviler yapıldı ama durumunda iyileşme olmayınca pazar günü yoğun bakıma alındı. Bu sabah 08.45'te kendisini kaybettik” şeklinde konuştu.

Hastane Başhekim yardımcısı Orhan Satılmaz; Ailesi ve kendisi rahatsızlığının bilinmesini istemediği için açıklama yapamıyorduk. Son dönemde ağrılarını dindirmek için hastanemize yatırıyorduk. Pazar günü ağırlaştı. Solunum desteğiyle yaşatabildik. Sabah 08.45’te de rahmetli oldu. Çok ciddi rahatsızlığı vardı. Yakınlarına da çektiğini göstermek istemiyordu. Çok metanetliydi. Akciğer ve kemiklerinde ağrılar vardı. Tümör başka yere sıçramış, metastaz yapmıştı.

Gül: Ülkemiz için büyük bir kayıp

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı, bestecisi ve söz yazarı Neşet Ertaş'ın her zaman sevgiyle saygıyla ve takdirle hatırlanacağını; en önemli kültür değerlerinden biri olarak gönülleri titreten türkü ve bozlaklarıyla kalplerde yaşamaya devam edeceğini bildirdi.

Gül, yayımladığı mesajda, Ertaş'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. “Bozkırın tezenesi” Ertaş'ın, sesi, mütevazı duruşu ve her şeyden önce insana verdiği değerle halkın sevgisini kazandığını, ifade edilemeyen duyguları türkülerine yansıtarak dilden dile dolaştığını ve gönülleri fethettiğini belirten Gül, mesajında şunları kaydetti: “Böylesine sevilen bir halk sanatçımızın vefatı, sanat dünyamız ve ülkemiz için büyük bir kayıp olmuştur. 2008 yılında Çankaya Sofrası'nda diğer sanatçılarımızla birlikte misafir etmekten memnuniyet duyduğum Neşet Ertaş, her zaman sevgiyle saygıyla ve takdirle hatırlanacak; en önemli kültür değerlerimizden biri olarak gönlümüzü titreten türkü ve bozlaklarıyla kalbimizde yaşamaya devam edecektir.

Bugün, kendi dizelerinde dile getirdiği 'yalan dünya'ya veda eden halk ozanı Neşet Ertaş'a Allah'tan rahmet; ailesine, milletimize, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

Sevenlerine 'iyiyim' mesajı yollamıştı

Neşet Ertaş'ın hastaneye kaldırılması sonrası özellikle sosyal medyada öldüğüne dair haberlerin çıkması üzerine sevenlerine mesaj yollamıştı. Ertaş, hayranlarına "Merak etmeyin, iyiyim" diye seslenmişti.

Türkiye'nin yaşayan hazinesi

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) somut olmayan kültür mirası çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 2010 yılı "Yaşayan İnsan Hazineleri"nden biriydi Neşet Ertaş.

Usta sanatçı Abdallık Geleneği-Halk Ozanlığı kategorisinde bu ödüle layık görülmüştü.