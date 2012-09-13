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Kültür-Sanat

Neşet Ertaş hastaneye kaldırıldı

İzmir'de yaşayan ünlü sanatçının önceki gün rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi

13 Eylül 2012 10:43

Türk Halk Müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu Neşet Ertaş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hayati riski bulunmayan Ertaş'ın onkoloji servisindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ertaş'ın menajeri Sarıkaya, ''Neşet Ertaş, yemek yemede zorlanıyor. Serumla beslenmek durumunda. Bir süre daha hastanede kalacak" dedi.

Türk Halk Müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu Neşet Ertaş, rahatsızlanarak İzmir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ertaş'ın tedavisi onkoloji servisinde sürüyor. Hastane yetkilileri, Ertaş'ın hayati riskinin bulunmadığı, tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceğini belirtti.

Ertaş'ın menajeri Gülsüm Sarıkaya, dün rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Sarıkaya, ''Neşet Ertaş, yemek yemede zorlanıyor. Serumla beslenmek durumunda. Bir süre daha hastanede kalacak. Ertaş sevenlerine 'Beni merak etmesinler. Yakın zamanda hastaneden çıkacağım' mesajını iletti'' dedi.

Ertaş'ın odasına ziyaretçi kabul edilmediği kaydedildi.

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