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‘Nekrofili’ye Ersöz’den dava

Berkin Elvan’ın cenazesinin kaldırıldığı saatlerde Egemen Bağış’ın Twitter’dan attığı ‘Nekrofili’ tweetine Cezmi Ersöz’den suç duyurusu

17 Mart 2014 14:07

Yazar-şair Cezmi Ersöz, Berkin Elvan’ın cenazesinin kaldırıldığı saatlerde Twitter’dan “Nekrofillere gereken cevabı milletimiz 30 Mart’ta verecektir” yorumunda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında suç duyurusunda bulundu.

Damla Yur’un Milliyet’te yer alan haberine göre, Bodrum Adliyesi müracaat savcısına şikâyet dilekçesini geçtiğimiz cuma günü teslim eden Ersöz’ün dilekçesinde “Nekrofili anlamca ‘necro: ölü’ kelimesinden türetilmiş bir tür cinsel yönelim bozukluğu çeşididir. Nekrofili insanlar, genel olarak cinsel ihtiyaçları için cinayet işleme yoluna gitmektedirler. Dünya tarihindeki seri katillerin büyük bir kısmının nekrofili ihtiyaçlarını gidermek için cinayet işledikleri bilinmektedir. Nekrofili tabiri kullanılarak, cenaze acısını yaşayan şahsıma ve tüm yurttaşlara ölülere şehvet besleyen sapıklar olduğumuzu iddia ederek ağır hakaret ve tahrikte bulunulmuştur” ifadesi yer aldı.

Suç duyurusuyla ilgili Ersöz, “Siyasilerin hep sert söylemleri olurdu. Ama daha önce hiç bu kadar ağrıma giden bir olay olmamıştı. Bağış’ın tweet’ini görünce şahsımı ve milyonlarca insanı aşağıladığını düşündüm. Tüm aydınların buna bir tepki göstermesi gerekir. Siyaset hiç bu kadar çirkinleşmemişti” dedi.

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