Bağış, 'nekrofiller' sözüne çarpıtma dedi, bu kez 'provokatörler' çıkışı yaptı

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Berkin Elvan'ın ölümünün ardından yurt genelinde düzenlenen eylemlerle ilgili Twitter üzerinden yaptığı, "Terörün bitmesinden ve kardeşliğimizden rahatsız olup çözüm sürecini hedef alan nekrofillere de gereken cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecek" açıklamasına gelen tepkilere yine Twitter üzerinden yanıt verdi.

Egemen Bağış bu kez, "Çözüm sürecine ve barışa karşı çıkan hastaları eleştiren twit mesajımı çarpıtmaya kalkışan bozguncu provokatörler başarılı olamayacak" dedi. Bağış ilk attığı tweetinde nekrofil (ölü sevici) ifadesini kullandığı için eleştirilmiş ve özür dilemesi istenmişti. Tepkilerin artması üzerine Egemen Bağış tweeti yaklaşık 1,5 saat sonra silmişti.

İşte o tweetler: