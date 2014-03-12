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Egemen Bağış: Milletimiz, ölü sevicilere 30 Mart'ta gereken cevabı verecek

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Twitter'da 'Terörün bitmesinden ve kardeşliğimizden rahatsız olup çözüm sürecini hedef alan nekrofillere de gereken cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecek' dedi

12 Mart 2014 18:37

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ardından Avrupa Birliği Bakanlığı koltuğunu Mevlüt Çavuşoğlu'na bırakan AKP’li Egemen Bağış attığı tweet ile sosyal medyada tepki çekti.

Ekmek almaya giderken polisina attığı gaz kapsülüyle başından vurulan ve 269 gün sürdürdüğü yaşam mücadelsini dün kaybeden Berkin Elvan'ın cenaze töreni devam ettiği sırada Egemen Bağış'ın paylaştığı mesaj bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

Bağış'ın attığı, "Terörün bitmesinden ve kardeşliğimizden rahatsız olup çözüm sürecini hedef alan nekrofillere de gereken cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecek" tweeti sosyal medyada tepki çekti.

 

Tweeti sildi

 

Tepkilerin artması üzerine Egemen Bağış bugün saat 13:55'te attığı tweeti, yaklaşık 1,5 saat sonra sildi.
*Nekrofili: Fransızca kökenli olan nekrofili kelimesi ölü sevicilik anlamına geliyor.

 

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