'Nejat İşler'le evlenecek' iddialarına, Berrak Tüzünataç'tan yalanlama

Nejat İşler hastaneden çıkar çıkmaz Cihangir'de Berrak Tüzünataç’la buluşmuştu. Tüzünataç'ın “Bundan sonra yalnız yaşaman doğru olmaz. Ya sen benim evimde kal ya da ben sende kalayım” dediği ve yazın evlenecekleri iddia edilmişti. Ancak çıkan haberleri Tüzünataç, Twitter’dan attığı tweetler ile yalanladı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 96 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve beş gün önce taburcu olan Nejat İşler'i zor günlerinde yalnız bırakmayan eski sevgilisi Berrak Tüzünataç'la yazın evlenecekleri yönünde çıkan haberleri Tüzünataç yalanladı. Tüzünataç dün Twitter hesabından “Çok iyisiniz ama öyle bir şey yok. Sevmek sahip olmak telaşı barındırmadan da var... Sevmek iyi ki var” tweetini attı.

Tüzünataç'ın kısa süre sonra attığı tweet'i silerek yerine, "Telli duvaklı mention'larınız için teşekkürler, ama haberdeki yakın arkadaşlar hayali, ya da arkadaşlar hayal kuruyor" yazdı.