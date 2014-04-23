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Nejat İşler hastane çıkışı arkadaşlarıyla buluştu

17 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi gören Nejat İşler, taburcu oldu. Nejat İşler taburcu olduktan sonra zafer işareti yaptığı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

23 Nisan 2014 14:11

17 Ocak'tan bu yana tedavi gördüğü Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nden öğleden sonra çıkan Nejat İşler, Cihangir’deki evinin yakınında bulunan White Mill Cafe’de, eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ve arkadaşlarıyla buluştu. 

Arkadaşlarıyla hasret gideren İşler’in gülümseyerek kötü günleri geride bıraktığı dikkatlerden kaçmadı. Kilo aldığı ve saçının döküldüğü gözlenen, elindeki ve parmaklarındaki siyahlık ve morarma dikkat çeken İşler, buluşmada profiterol yedi, su içti. Parmaklarının kesilebileceğine dair haberler çıkan ünlü oyuncunun tedavisine bundan sonra evinde devam edilecek. Düzenli olarak hastaneye gitmesi gereken İşler’in Bodrum Gümüşlük’teki evine dönemeyeceği ancak kısa ziyaretler yapabileceği belirtildi. Nejat İşler, taburcu olmasıyla ilgili Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Geride kalan zor dönemde iyi dilekleriniz ve dualarınızla beni yalnız bırakmadınız. Hayatımın en zorlu sınavının en zor bölümünü atlattığımı artık hastaneden çıktığımı sizinle paylaşmak istedim. Başta ailem, dostlarım, sevdiklerim, Amerikan hastanesi, hastanenin tüm personeli ve doktorları olmak üzere hepinize tekrar çok teşekkür ederim... İyi ki varsınız.”

Ölümden döndü

Nejat İşler, yaşamını sürdürdüğü Bodrum’da ocak ayında akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve septik şok tanısıyla özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Akciğerlerinin çok ciddi etkilendiği, böbrekler, kalp ve kan hücreleri ile karaciğerinin de hasar gördüğü tespit edildi. 22 Ocak’ta İstanbul’a sevk edilen sanatçı, uzun süre uyutuldu, tedavinin olumlu sonuç vermesi üzerine yeniden ayağa kalktı.

Parmakları morarmış

Nejat İşler'in parmaklarındaki siyahlık ve morarma dikkat çekti. Geçen haftalarda çıkan haberlerde , ünlü oyuncunun kangren olabileceği, parmaklarının kesilebileceği ileri sürülmüştü.
 

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