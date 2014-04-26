'Nejat İşler ile Berrak Tüzünataç evlenme kararı aldı' iddiası

Uzun süren tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan oyuncu Nejat İşler ile Berrak Tüzünataç'ın yaz aylarında evlenecekleri iddia edildi.

17 Ocak’ta Bodrum’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 3.5 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nejat İşler, geçen salı taburcu olmuştu.

Nejat İşler, taburcu olduktan sonra Cihangir’de eski sevgilisi Berrak Tüzünataç’la buluştu. Hürriyet gazetesinden Sinem Vural’ın haberine göre, İşler kendisi yoğun bakımdayken hastaneden ayrılmayan Tüzünataç’la evlenme kararı aldı.

İddiaya göre Berrak Tüzünataç, Nejat İşler’e “Bundan sonra yalnız yaşaman doğru olmaz. Ya sen benim evimde kal ya da ben sende kalayım” dedi. Rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren İşler de bu teklife olumlu baktı ve onunla aynı evde yaşama kararı aldı.

İşler, yakın arkadaşlarına da yaz aylarında sürpriz yaparak Tüzünataç’la evlenebileceklerini söyledi.