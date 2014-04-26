T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Nejat İşler ile Berrak Tüzünataç evlenme kararı aldı' iddiası

Kısa süre önce taburcu olan Nejat İşler ile Berrak Tüzünataç'ın evlilik kararı aldığı öne sürüldü

26 Nisan 2014 12:57

Uzun süren tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan oyuncu Nejat İşler ile Berrak Tüzünataç'ın yaz aylarında evlenecekleri iddia edildi.

17 Ocak’ta Bodrum’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 3.5 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nejat İşler, geçen salı taburcu olmuştu.

Nejat İşler, taburcu olduktan sonra Cihangir’de eski sevgilisi Berrak Tüzünataç’la buluştu. Hürriyet gazetesinden Sinem Vural’ın haberine göre, İşler kendisi yoğun bakımdayken hastaneden ayrılmayan Tüzünataç’la evlenme kararı aldı.

İddiaya göre Berrak Tüzünataç, Nejat İşler’e “Bundan sonra yalnız yaşaman doğru olmaz. Ya sen benim evimde kal ya da ben sende kalayım” dedi. Rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren İşler de bu teklife olumlu baktı ve onunla aynı evde yaşama kararı aldı.

İşler, yakın arkadaşlarına da yaz aylarında sürpriz yaparak Tüzünataç’la evlenebileceklerini söyledi.

 

ETİKETLER

nejat işlerberrak tüzünataçevlilikhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24