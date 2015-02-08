Nejat İşler, Gümüşlükspor'un başına geçecek

Sinema ve tiyatro oyuncusu Nejat İşler, taraftarı olduğu Gümüşlük Belediyespor'un başkanı oluyor. İşler, "Biz bu takımı St. Pauli gibi bir oluşum olarak görüyoruz" dedi.

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tez, Nejat İşler'in bu projesini ve kulübün hedeflerini aktardığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gümüşlük Belediyespor-Turgutreis 19 yaş altı maçının ilk yarısını izledik. Turgutreis ilk yarı dörtledi ama valla kimsede bir terslik sezmedim. Moraller yüksek. “Sonuç normal, biz takımı çok yeni kurduk” dediler. Zaten anlamam etmem. Tamam dedim.

Erkan Goloğlu da yönetime girecek

Seyirciler arasında Radikal gazetesinin meşhur spor yazarı, Erkan Goloğlu mahlaslı Akif Kurtuluş’u gördüm. O da bir Gümüşlüklü olarak takımla yakından ilgili hatta yönetime de girecekmiş meğer. Enteresan bir kadro.

Bir adet Cihangir kahvesi kıvamına çoktan gelmiş olan Gümüşlük merkezindeki kahvede sabah çayları içiliyor. Günün olayı Turgutreis ile oynanacak 19 yaş altı karşılaşması. Gümüşlük ahalisi yerlisiyle, esnafıyla, İstanbullusuyla, “Cihangirlisiyle” Gümüşlük Belediyespor’u sahiplenmiş durumda. Herkesin malumu, Nejat İşler takımı destekliyor. Ve öğrendimki bu destek artık resmi olacakmış. Martta kendisini başkan seçiyorlar.

Kulübün adı ve logosu değişiyor

Kulübün yeni adı Gümüşlük Halk Gücü olacak. Yeni bir logo tasarlanıyor. Amblem bir yumruk olacakmış. Takımın gayet ateşli ve heyecanlı bir taraftar grubu da var. İsimleri “çilingir”. Bir süre önce basında yer alan “Maçta sofra kurup âlem yaptılar” tadında haberlere inat bu ismi almışlar. Açıkçası burada basın ne der, o ne der, bu ne düşünür gibi bir durum pek yok. Futbolun da ötesinde bir dayanışma ruhu gördüm. Herkes Nejat İşler etrafında kenetlenmiş. İlerleyen haftalarda Gümüşlük Halk Gücü’nün haberlerini çok duyarız gibime geliyor.

‘St. Pauli gibi bir oluşum’

Nejat İşler “Biz bu takımı St. Pauli gibi bir oluşum olarak görüyoruz” diye anlattı. Kulübün taraftarıyla ilişkisi hakikaten bu meşhur Hamburg kulübündekini andırıyor.