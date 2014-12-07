T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nejat İşler, Gümüşlükspor maçında heyecandan yerinde duramadı

Nejat İşler'e geçen hafta Datça Belediyespor ile oynanan maçta içki içtiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereği 80'er lira para cezası kesilmişti

07 Aralık 2014 23:42

Oyuncu Nejat İşler, yöneticisi olduğu Muğla 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Gümüşlükspor'un, TEK Yeniköy Termikspor maçını tribünden izledi. İşler, maç sırasında çok heyecanlandı, zaman zaman hakem kararlarına da tepki gösterdi.

Yılın büyük bölümünü Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki evinde geçiren Nejat İşler, bugün Gümüşlük Stadı'nda oynanan maç öncesinde futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Nejat İşler, rakip takımın 70'inci dakikada gelen gölüyle yıkıldı, son dakikada gelen beraberlik gölüyle de sevindi.

Nejat İşler'e geçen hafta Datça Belediyespor ile oynanan maçta içki içtiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereği 80'er lira para cezası kesilmişti.

İşler'in, bu olayın basında ve internet sitesinde haber olması nedeniyle hiç kimseye kırgın olmadığını belirten arkadaşı Göray Karadut, "Hiç kimse ile polemiğe girmek istemiyor. Gümüşlük'te kendine geldi. Doktorlar ona 'Sigara ve içki içemezsin demedi ki. O da bildiği gibi yaşamak istiyor kimseye hesap verme durumunda değil. İçki sigaradan değil ama bu heyecanlı Gümüşlük maçları Nejat'ı çok etkiliyor" dedi.

 

ETİKETLER

nejat işlergümüşlüksporbodrumfutbolmaçsevinçhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24