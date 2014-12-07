Nejat İşler, Gümüşlükspor maçında heyecandan yerinde duramadı

Oyuncu Nejat İşler, yöneticisi olduğu Muğla 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Gümüşlükspor'un, TEK Yeniköy Termikspor maçını tribünden izledi. İşler, maç sırasında çok heyecanlandı, zaman zaman hakem kararlarına da tepki gösterdi.

Yılın büyük bölümünü Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki evinde geçiren Nejat İşler, bugün Gümüşlük Stadı'nda oynanan maç öncesinde futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Nejat İşler, rakip takımın 70'inci dakikada gelen gölüyle yıkıldı, son dakikada gelen beraberlik gölüyle de sevindi.

Nejat İşler'e geçen hafta Datça Belediyespor ile oynanan maçta içki içtiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereği 80'er lira para cezası kesilmişti.

İşler'in, bu olayın basında ve internet sitesinde haber olması nedeniyle hiç kimseye kırgın olmadığını belirten arkadaşı Göray Karadut, "Hiç kimse ile polemiğe girmek istemiyor. Gümüşlük'te kendine geldi. Doktorlar ona 'Sigara ve içki içemezsin demedi ki. O da bildiği gibi yaşamak istiyor kimseye hesap verme durumunda değil. İçki sigaradan değil ama bu heyecanlı Gümüşlük maçları Nejat'ı çok etkiliyor" dedi.