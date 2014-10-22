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Nehir Erdoğan'a uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay hapis

Nehir Erdoğan, beş yıl içerisinde suç işlemezse ceza verilmemiş sayılacak

22 Ekim 2014 14:02

Kamuoyunca tanınan ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın görüldüğü İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı karara bağlayarak Erdoğan hakkında indirim uygulayarak cezayı 10 aya indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

 

'Beraatimi istiyorum'

 

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Erdoğan, 5 yıl içerisinde suç işlemezse ceza verilmemiş sayılacak. Mahkemede ilk kez ifade veren Erdoğan, Türkiye sınırlarında hiç uyuşturucu kullanmadığını belirterek, “Amsterdam’da bir kere denedim. Türkiye’de kullanmadım. Buna yönelik iddialar doğru değildir. Uyuşturucu kullanmıyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. 

 

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