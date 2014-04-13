Nehir Erdoğan nişanlandı

Dizi ve film o yuncusu Nehir Erdoğan, başrolünü üstlendiği “Silsile” filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil’le evlilik kararı aldı.

Behlül Aydın’ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, çift, önceki akşam Şaşkınbakkal Eftalya Balık Restoranı’nda nişanlandı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede nişan yüzükleri takıldıktan sonra şampanya kadehlerini tokuşturan çift, ardından uzun süre birbirlerine sarıldı. Yemeğin ardından mekândan el ele ayrılan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Kuzeni Ahmet Sesigürgil’i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Vatan Şaşmaz da çıkışta objektiflere yakınlarıyla poz verdi, çifte mutluluklar diledi.



