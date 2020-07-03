Nedim Şener: Avrupa ülkelerinde hangi kurallar varsa onlar örnek alınsın, yeter, troller gerçekten patlasın

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, AKP'nin sosyal medya düzenlemesi hazırlığına ilişkin, "Avrupa ülkelerinde hangi kurallar varsa onlar örnek alınsın, yeter, troller gerçekten patlasın" görüşünü savundu.

Şener, "Bugün sosyal medyada, herkes birbirine küfür ediyor, hakaret ediyor, linç ediyor. Gelin görün ki küfredenler, yapılana seyirci kalanlar da şikâyetçi hale geldiler. Ama onlar kendilerine yapılan hakaretlerden şikâyetçiler. Karşısındakine, düşman gördüğüne, rakibine yapılanlar konusunda oldukça sessiz ve son derece rahatlar..." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Sosyal medya konusunda yasaklayıcı değil ama düzenleyici bir hukuki altyapının oluşturulması her kesimin beklentisi. Buradaki endişe, yasaklama konusunda. 'Troller patladı' diye 7 bin 340 hesabın kapatılması hakkında bayram edenler, şimdi “Sosyal medyama dokunma” diye kampanya yapıyor. Sosyal medyaya kısıtlama, yasaklama geleceğini düşünenleri tenzih ediyorum ve onların endişelerinin mutlaka giderilmesi gerektiği düşünüyorum ama tamamen boş olan bu alandaki düzenlemeye karşı çıkan organize yapılara bakınca trollerini kaybetmekten korktuklarını görüyorum. İstiyorlar ki kendi trolleri yaşasın, istediği hakareti etsinler. Tamam, etsinler ama kendi kimliğiyle, kimliğinin ortaya çıkacağını bilerek ve hukuki sonuçlarını da öngörerek etsinler o zaman. Bu konudaki düzenleme asla yasaklama içermemeli, Avrupa ülkelerinde hangi kurallar varsa onlar örnek alınsın, yeter... Troller gerçekten patlasın..." ifadesini kullandı.

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