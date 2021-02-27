Necmettin Erbakan anması 9 partiyi bir araya getirdi; Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

Saadet Partisi, eski genel başkan ve başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 10. yıldönümünde anma programı düzenledi.

Ankara’da bir otelde saat 19.30'da başlayan anma toplantısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren katıldı.

Törene katılan isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Necmettin Erbakan ile ilgili bir video gösteriminin de yapıldığı törende ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Daha sonra katılan partilerin genel başkanları ve parti temsilcileri de konuşma yaptı.

"Milletin imkanlarının bir avuç yandaşa aktarılmasına karşı çıkıyoruz"

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Erbakan hocamız hayatı boyunca bu güzel ülkenin imkan ve kaynaklarının bir avuç mutlu azınlığa aktarılmasına karşı çıktı. Biz de şimdi tıpkı onun gibi milletin imkanlarının bir avuç yandaşa aktarılmasına karşı çıkıyoruz.

Erbakan hayatı boyunca sanayileşmenin kalkınmanın Anadolu’yu fabrikalarla mücadelesini vermiştir, şimdi bizler Erbakan’ın kurduğu şeker fabrikalarını satılmasına bundan dolayı karşı çıkıyoruz.

Necmettin Erbakan vefat ettiğinde Saadet Partisi'nin Genel Başkanı'ydı. Bugün Milli Görüş'çü olmanın, Erbakan'ın yolundan gitmenin, Erbakan’ın çizgisini takip etmenin tek ölçüsü vardır; O da Saadet Partili olmaktır.

Erbakan Hocamız; yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkasından koşmak zorunda kalan çocuk için göz yaşı döktü. Şimdi biz de karnını doyurabilmek için akşam pazar yerlerinde artıkları toplayan insanların hakkını arıyoruz.

Kılıçdaroğlu: Ülkeyi kutuplaştırmamıştır

“Farklı olacağız ancak birlikte olacağız, tıpkı bir orkestranın aynı ezgide birleşen enstrümanları gibi”

Yaşanılabilir bir Türkiye’nin tanımını şair Nazım Hikmet’in şiirinden atıf yaparak anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“’Ortak özlemimizin bir ifadesidir. Yaşamak; bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’. Her birimiz bir ağaç gibi tek ve hür olacağız ama bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Yaşanabilir bir Türkiye oluşturabilmenin en önemli şartı şudur. Kimseyi kendimize benzetmeye çalışmayacağız. Birilerinin de bizleri kendisine benzetmek istemesine karşı duracağız. Farklı olacağız ancak birlikte olacağız. Tıpkı bir orkestranın aynı ezgide birleşen enstrümanları gibi olacağız. Peki nedir o ezgi? O ezgi demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletine bağlılıktır. O ezgi, kuvvetler ayrılığının gerekliliğine inanmaktır. O ezgi, düşünce ve ifade özgürlüğünü din ve vicdan özgürlüğünü, medya özgürlüğünü, insan haklarını 'ama, ancak, fakat, lakin' ile başlayan bir cümle kurmaksızın, kayıtsız şartsız savunmaktır. O ezgi, yatağa tek bir çocuğun dahi aç girmeyeceği bir Türkiye için çalışmaktır. O ezgi, ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve neredeyse tüm birikimini birilerine peşkeş çektirmemektir. O ezgi, herkes için ve her alanda haktır, hukuktur ve adalettir. O ezgi, herkes için aş, herkes için iş diyerek yola çıkmaktır.

Ben Türkiye’nin ihtiyacı olan ezgiyi bugün bu salonda bir kez daha seslendirmeye başladığımıza inanıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi aynı zamanda farklılıkların bir araya gelerek pek çok sorunu çözebilmiş olmamızın tarihidir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazandığımız Milli Mücadelemiz birlikte olduğumuzda neleri başarabileceğimizin de en güzel örneğidir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren, ekonomiden milli eğitime, sağlıktan milli güvenliğe kadar her alanda başlatılan kalkınma hamleleri ile çok kısa bir sürede dünyanın saygın devletleri arasına girmemiz birlikteliğimizin sonucudur."

“Biz dostlarımızla birlikte yaşanabilir bir Türkiye’yi kuracağımıza inanıyoruz. Ama bugün dostlarımızın arasında saymadıklarımızı da düşmanlarımız olarak görmüyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim; dostlarımız vardır ancak düşman olarak gördüklerimiz yoktur. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize’. Erbakan Hoca’dan da öğrendiğimiz budur. Lideri olduğu siyasi partiler kapatıldığında dahi cumhuriyete olan bağlılığından geri adım atmamış, ülkeyi kutuplaştırmamıştır."

Siyasi geleceğine ve çizgisine olan bağlılığıyla, Türkiye’nin temel meselelerine demokrasi çerçevesinde çözüm aramasıyla ve demokrasi dışı tutumlara karşı ilkeli tutumuyla siyasette önemli izler ve değerli bir miras bırakmıştır.

Yaşanabilir Türkiye ana teması ile gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan, görüşlerimizi sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu nazik davetten dolayı Saadet Partisi’nin değerli Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

HDP Eş Genel Başkan Sancar da şu ifadeleri kullandı:

Muhalif siyasetin ağır baskı ve kuşatma altında olduğu bu ağır şartlarda Yaşanabilir Türkiye meselesini burada konuşabiliyor olmamız bana göre demokrasiyi, adaleti, barışı, insanca ve hakça bir geleceği birlikte inşa etme ihtiyacının ve arayışının bir ifadesidir. Bu nedenle çok değerlidir. Merhum Necmettin Erbakan ve temsil ettiği Milli Görüş çizgisi Türkiye’nin siyasal tarihinin önemli dönüm noktalarına ve kırılma anlarına tanıklık eden, bedel ödeyen bir harekettir. Bizim yer aldığımız siyasi gelenek en fazla parti kapatmalardan, siyasi yasaklardan ve iktidar kuşatmalarından mağdur olmuştur. Bir o kadar mağdur olan bir gelenek de Milli Görüş geleneğidir. Milli Nizam Partisi’ni, Refah Partisi’ni ve Saadet Partisi’ni hafızalarımızdan silmiş değiliz.

"Türkiye, demokrasi açısından maalesef 28 Şubat'tan daha iyi değildir"