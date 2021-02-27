Necmettin Erbakan: "Siyasi mirası paylaşılamayan 'mücahit"

Tam 10 yıl önce 2 7 Şubat 2011'de hayatını kaybeden Necmettin Erbakan ; siyasi çizgisinden üslubuna kadar kendine has tarzıyla Türkiye'nin siyaset tarihinde özgün bir figür olarak yer edindi . Erbakan'ın siyasi mirası günümüzde farklı kesimler tarafından sahipleniliyor . Peki Erbakan kimdir?

Her ne kadar adı Konya'yla özdeşleşmiş olsa da, Necmettin Erbakan bir Karadeniz kentinde, Sinop'ta dünyaya geldi.

Doğum yılı, 1926. Babası ağır ceza reisiydi. Kendi ifadesiyle Çerkez annesi ise, Sinop'un tanınmış ailelerinden birinin kızıydı.

Bu dönemde eğitim ve iş hayatının bir bölümünü Almanya'da sürdürdü.

'İstanbul sermayesine karşı Anadolu sermayesinin temsilcisi'

1965'te profesör olan Erbakan, 1967'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel sekreterliğine seçildi.

Bazı yorumlara göre Erbakan, "muhafazakâr esnaf ve küçük tüccarlardan oluşan Anadolu sermayesini temsil ediyordu".

1969'daki seçimlerde TOBB Başkanlığı'nı aldığı seçim geçersiz sayıldı ve bu görevden uzaklaştırıldı.

Bu olay, siyasete girmesinin de önünü açtı.

Adalet Partisi'nde siyasete giriş denemesi

1969'da, Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi'nden milletvekili aday adaylığı veto edilince Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu.

İddialara göre bu kararında, Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun teşvikinin önemli payı vardı.

Bu dönemde Milli Görüş hareketinin ilk tohumlarını attı.

Bazı yorumculara göre, temel amacı "komünizmle mücadele" olan Milli Türk Talebe Birliği, hareket açısından önemli bir zemin oluşturdu.

'Partileşen İslamcılık'

Necmettin Erbakan'ın yıllar içinde de tekrar ettiği üzere, "siyasal zemindeki parti araçtı, Milli Görüş'ün yaptığı ise siyaset değil cihattı".

Erbakan, mücadelesini, "Bizim davamız İslam'dır. Yolumuz cihattır" diye formüle ediyordu.

Millicilik, kalkınmacılık ve maneviyatçılık gibi kavramlar, hareketin önemli ideolojik-politik saç ayaklarıydı.

Pakistan ve Mısır gibi ülkelerdeki İslamcı akımlardan ideolojik olarak esinleniliyor, bununla birlikte yerli fikir kaynaklarına özel önem veriliyordu.

Kimi yorumculara göre bu nedenle, Milli Görüş'le, Türkiye özelinde kendine has bir İslamcılık anlayışı geliştiriliyordu.

Erbakan, 1970'te Milli Nizam Partisi'ni (MNP) kurdu.

Partinin kurucuları arasında Millet Partisi ve Adalet Partisi'nden (AP) bazı isimler de vardı.

Başta İskenderpaşa olmak üzere bazı Nakşibendi dergahları ile irili ufaklı bazı tarikatlar Erbakan'a destek veriyordu.