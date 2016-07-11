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Necla Sağlam cinayeti iddianamesinden: Başına vurdu, çöp poşetiyle boğdu, bıçakla boğazını kesti!

İddianamede ayrıca sanıkla husumetin olmadığı ve cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı da belirtildi

11 Temmuz 2016 17:19

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur olarak çalışan Necla Sağlam'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Tolga Kudu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede maktül ve sanık arasında 'husumetin olmadığı ' belirtilirken 'hiçbir sebep yokken başına vurduğu, çöp poşetiyle boğduğu, bıçakla boğazını kestiği' bilgisi yer aldı.

Sağlam’ın mutfak balkonundan alt kata su sızması nedeniyle Murat K.,’nın, Kudu’yu aradığının aktarıldığı iddianamede, sanığın, maktulün evine giderek çalışmada bulunduğu belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, sanığın daha sonraki günlerde su sızıntısını gidermek için maktulün evine giderek inceleme yaptığı anlatılırken şu ifadelere yer verildi:

"Maktulün evi yakınlarında bulunan 10 farklı noktadan alınan kamera kayıtlarına göre, Tolga Kudu'nun elinde, içerisinde su sızıntılarını önlemek amacıyla derz olan beyaz renkli poşetle 23 Şubat saat 18.13 sıralarında Sağlam'ın evinin bulunduğu binaya giriş yaptığı ve 37 dakika sonra binadan ayrılmıştır. Birçok yaya ve iş yerinin bulunduğu istikametin aksine araç trafiğinin az olduğu ve daha az aydınlatma bulunan binanın arka kısmına denk gelen Kadırga Caddesi'ne çıkan merdivenlerden yukarı çıkarak, Sağlam'ın evinin bulunduğu binanın arkasından Gazipaşa Caddesine devam etmiştir. Aynı gün tekrar geri dönerek Sağlam'ın apartmanına girdiği ve 7 dakika sonra buradan ayrıldığı görüntülere yansımıştır."

 

 

Husumet yok, cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı

 

 

İddianamede ayrıca Kudu ile Sağlam arasında 'husumetin bulunmadığı, maktulün evinde hırsızlık yapılmadığı, cinsel saldırıya maruz kaldığına yönelik emare ve bulgunun yer almadığı' belirtildi.

Sanığın, 'hiçbir sebep yokken' maktulün başına vurarak yaralamasının ardından mutfak çekmecesinde bulunan çöp poşetiyle boğduğu ve daha sonra bıçakla boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemini "vahşiyane ve sebepsiz şekilde canavarca hisle" yaptığı gerekçesiyle Tolga Kudu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

 

Ne olmuştu?

Geçen 24 Şubat'ta meydana gelen olayda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur olan Necla Sağlam, yalnız yaşadığı evinde başına poşet geçirilip boğazı kesilerek öldürüldü. 

Cinayet şüphelisi olarak boya ve tesisat işiyle uğraşan T.K., gözaltına alındı. Cinayetten bir kaç gün önce Necla Sağlam'ın evine su tesisatındaki arızayı gidermek için giden ve olay günü de Necla Sağlam'ın evinin çevresinde dolaşırken mobese kameralarına yansıyan K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklandı.

T.K., geçen 25 Mart’ta Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi’nde meyve bıçağıyla boğazını, kollarını ve göğsünü keserek intihara teşebbüs etmişti. Koğuştaki diğer mahkumların engellediği sanık, sevk edildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden 7 Nisan’da taburcu edilerek tekrar cezaevine dönmüştü.

Cezaevine tekrar dönmesinin ardından 2. kez intihara kalkışan K.,'nın "Sonum Özgecan’ın katili gibi olacak, yaşamak istemiyorum" dediği iddia edilmişti.

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