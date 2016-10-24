NBA'de yeni sezon başlıyor

NBA'de 2016-2017 sezonu şampiyonu Cleveland Cavaliers ve yıldız oyuncu Kevin Durant'i kadrosuna katan 2015 şampiyonu Golden State Warriors'ın da sahaya çıkacağı 3 maçla başlayacak.

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946-1947'de başlayan NBA'in yeni sezonunun ilk gününde, yıldız oyuncu LeBron James önderliğinde 2015-16 sezonunu şampiyon tamamlayan Cleveland Cavaliers, başantrenörlüğe Jeff Hornacek'i getiren, kadrosuna all-star oyuncular Derrick Rose ve Joakim Noah'ı katan New York Knicks'i konuk edecek.

Aynı gün ayrıca Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green'in bulunduğu kadrosunu, bir diğer all-star oyuncu Kevin Durant'le güçlendiren geçen sezonunun finalisti Golden State Warriors, 19 yılın ardından emeklilik kararı alan efsane oyuncusu Tim Duncan'dan sonra yeni bir döneme başlayacak San Antonio Spurs'ü ağırlayacak.

Günün diğer maçında ise Batı Konferansı ekipleri Portland Trail Blazers ile Utah Jazz karşılaşacak.

Kobe, Tim Duncan ve Kevin Garnett artık NBA'de yoklar

Basketbolseverler ayrıca ligin son 20 yılına damga vuran Kobe Bryant, Tim Duncan ve Kevin Garnett'i, aktif kariyerlerine son verdikleri için izleyemeyecek.

14 yıllık NBA kariyerini noktalayan all-star forvet Amare Stoudemire ise basketbol hayatına, İsrail'in Hapoel Jerusalem takımında devam edecek.

Favoriler Warriors ve Cavaliers

2015 şampiyonu Warriors ile unvanını korumak için mücadele edecek Cavaliers'ın, şampiyonluğun en önemli favorileri olduğu 2016-2017 sezonu öncesinde bazı takımlar, yaptıkları hamlelerle öne çıktı.

73 galibiyetle normal sezonda en fazla maç kazanan takım, 24 galibiyetle en iyi sezon başlangıcı ve 54 maçla en uzun iç saha galibiyet serisi rekorlarını kırdığı 2015-2016 sezonununda, şampiyonluğu Cavaliers'a kaptıran Warriors, yıldız oyuncu Durant'i renklerine bağlayarak "süper takım" haline geldi.

2015-2016 normal sezonunda Warriors'tan sonra en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs, aktif kariyerini noktalayan Duncan'ın boşluğunu, uzun rotasyonuna eklediği all-star isimler Pau Gasol ve David Lee ile doldurmayı deneyecek. Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Tony Parker, Emanuel Ginobili'yi kadrosunda barındıran Spurs, Warriors ve Cavaliers'ı zorlamaya çalışacak.

Wade artık Chicago Bulls'ta

Rose'u Knicks'e gönderen Chicago Bulls da 12 kez all-star seçilen Dwyane Wade'i, 13 yıl formasını giydiği ve 2006, 2012, 2013'te şampiyonluk kazandığı Miami Heat'ten kopardı. All-star gard Jimmy Butler'ın da oynadığı Bulls, kadrosunu Rajon Rondo, Robin Lopez ve Michael Carter-Williams ile zenginleştirdi.

Yeni kurallar

NBA yönetimi, Orlando Magic ve Los Angeles Lakers'ta oynadığı dönemde rakiplerinin savunmakta zorlandığı eski basketbolcu Shaquille O'Neal'a fazlasıyla uygulandığı için "Hack-a-Shaq" olarak adlandırılan topsuz alandaki taktik faulleri azaltmak için bir bazı kararlar aldı.

Yeni kurallar doğrultusunda, tek serbest atış ve topun kenardan oyuna sokulmasıyla cezalandırılan, 4. çeyrek veya uzatmaların son 2 dakikasında topsuz alanda yapılan fauller için uygulanan kural, 2016-2017 sezonundan itibaren her periyodun son 2 dakikasını kapsayacak şekilde genişletilecek.

Ayrıca tehlikeli veya ölçüsüz darbe içeren kasti fauller, artık hakemlerin yorumuna bırakılmaksızın otomatikman centilmenlik dışı faul olarak değerlendirilecek.