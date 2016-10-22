NBA maçları Digiturk'te olacak

25 Ekim'de başlayacak Amerikan Ulusal Baskebol Ligi (NBA) maçları Digiturk'ten yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in yayıncı platformu Digitürk, 25 Ekim'de başlayacak NBA maçlarını da yayınlayacaklarını açıkladı.



Kuruluşun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde: "Dünyanın en iyi ligleri ve en heyecanlı karşılaşmalarını izleyicilerle buluşturan Digiturk’te basketbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Sporseverlerin yakından takip ettiği Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve yıldızlar geçidine sahne olan Turkish Airlines Euroleauge’in yanı sıra dünya markası NBA heyecanı da Digiturk ekranlarında yaşanacak. 25 Ekim’de başlayacak yeni sezon ile basketbolun devleri Digiturk’te boy gösterecek.

Spor Toto Basketbol Süper Lig ve Turkish Airlines Euroleague’in ardından tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan NBA de Digiturk’te yayınlanacak."