WNBA'de Los Angeles Sparks şampiyon oldu

WNBA finallerinde Los Angeles Sparks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Lynx’i 77-76’lık skorla mağlup ederek, seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.

WNBA finallerinde Minnesota Lynx'in sahasına seride 2-2 ile giden Los Angeles Sparks, burada mutlu sona ulaştı. Los Angeles, Minnesota'nın 3 periyot üstün götürdüğü karşılaşmayı son saniyede attığı sayı ile 77-76 kazandı. Böylece Los Angeles Sparks toplamda 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Candace Parker MVP

Los Angeles Sparks'ta Candace Parker 28 sayı, 12 ribaund ile oynadı ve finallerin MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.



Sparks adına Nneka Ogwumike de 12 sayı, 12 ribaundla double double yaptı. Minnesota Lynx ise Maya Moore 23 sayı, 11 asist, 6 ribaund, Seimone Augustus 17 sayı, 2 asist ve Sylvia Fowles 10 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti.