NBA'de takım sahipleri oyuncu sendikasına ne istediyse verdi!

Takım sahipleri ve oyuncular sendikası, gelir paylaşımı konusunda büyük oranda anlaşmaya vararak önümüzdeki 7 yıl boyunca lokavt olma ihtimalini ortadan kaldırdı.



NBA'in resmi sitesinden yaptığı açıklamada; takım sahipleri ve oyuncular sendikasının Toplu Pazarlık Anlaşması'nın maddeleri konusunda büyük oranda mutabakata varıldığı ve 13 Ocak 2017'ye kadar süresi olan son anlaşmanın bitiş tarihinin ileri alınacağını duyuruldu. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Yeni maddeleri konusunda takım sahipleri ve oyuncular sendikasının anlaşmaya vardığı Toplu Pazarlık Anlaşması, önümüzdeki hafta içerisinde oyuncuların yapacağı oylamadan sonra resmen yürürlüğe girecek.



Lokavt tehdidi ortadan kalktı

1 Temmuz 2016'da 10 yıl sürecek yeni bir anlaşma için masaya oturan iki taraf ortak noktada buluşamamış ve son olarak 2011-2012 sezonunda beş aylık lokavt yaşayan NBA'in önümüzdeki sezon başında lokavt sebebiyle duraklayacağı öne sürülmüştü.



Yeni anlaşmada maddi detayların yanı sıra doping kontrol testi ve daha kısa sezon öncesi kampı konusunda düzenlemelerin olacağı ABD basını tarafından olasılıklar arasında konuşuluyor.

Anlaşmanın maddeleri

7 yıl boyunca geçerli olacak yeni anlaşmanın öne çıkan maddeleri şu şekilde:

-Ligdeki oyuncu maaşı ortalamasının 5 milyon dolardan 8,5 milyon dolara çıkması öngörülüyor. 2020-2021 sezonunda ise ligdeki ortalama oyuncu maaşı 10 milyon dolar olacak.

-Draft sonrasında lige yeni giriş yapan çaylak oyuncuların maaşlarına ise %45'lik zam yapılması gündemde.

-Kulüplere ait olan oyuncuların imaj ve pazarlama hakları oyunculara verilecek.

- Şiddet, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarına daha sert cezalar verilecek.