Kevin Love NBA tarihine geçti!

NBA'de Portland Trail Blazers'ı 137-125 yenen Cleveland Cavaliers'ın all-star forveti Kevin Love, 34 sayıyla "bir NBA maçının ilk çeyreğinde en fazla skor üreten oyuncu" unvanını aldı.

All-star forvet Kevin Love, 40 sayı ve 8 ribauntla Cavaliers'ın en skoreri olurken, Love, müsabakanın ilk 12 dakikasında kaydettiği 34 sayıyla "bir NBA maçının ilk çeyreğinde en fazla skor üreten oyuncu" unvanını elde etti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 31 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla kariyerinin 44. "triple double"ını yaptı ve tüm zamanlar listesinde Fat Lever ile paylaştığı 6. sıraya tek başına yerleşti. Kyrie Irving de 20 sayı ve 6 asistlik katkı sundu.