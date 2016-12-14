Portland'dan Thunder'a farklı tarife

Portland Trail Blazers evinde konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 114-95 mağlup etti.

Maçta baştan sona üstün bir görüntü çizen Portland Trail Blazers‘da Damian Lillard 17 sayı-9 asist-2 ribaunt yaparken, CJ McCollum 15 sayı-4 asist-4 ribaunt, Mason Plumlee 18 sayı-7 ribaunt, Maurice Harkless 15 sayı-4 ribaunt-5 top çalma, benchten gelen Evan Turner 14 sayı-3 asist ve Allen Crabbe 11 sayı-3 ribaunt yaptı.

Thunder‘da Russell Westbrook 20 sayı-6 asist-6 ribaunt yaparken, Steven Adams 14 sayı-4 ribaunt-4 top çalma, Domantas Sabonis 5 sayı-9 ribaunt, Jerami Grant 11 sayı ve benchten gelen Anthony Morrow 9 sayıyla oynadı.

NBA'de günün sonuçları

Cleveland Cavaliers 103 - Memphis Grizzlies 86

Atlanta Hawks 120 - Orlando Magic 131

Chicago Bulls 94 - Minnesota Timberwolves 99

New Orleans Pelicans 109 - Golden State Warriors 113

Phoenix Suns 113 - New York Knicks 111

Portland Trail Blazers 114 - Oklahoma City Thunder 95.