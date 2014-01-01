Nazlı Ilıcak’la Zekeriya Öz’den karşılıklı iltifatlar

AKP-Cemaat gerginliğinde hükümeti eleştiren yazıları nedeniyle Sabah gazetesindeki işine son verilen Nazlı Ilıcak, birinci yolsuzluk soruşturmasında dosyaya nezaret eden Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’e Twitter’dan “Türkiye'nin dürüst, kararlı, cesur savcılara ihtiyacı var. Yolu siz açtınız. Yolsuzluğun Türkiye'nin kaderi olmadığını gösterdiniz” dedi. Ilıcak’ın jestine karşılık veren Zekeriya Öz de, “Siz de doğrunun yanında olduğunuzu her şeye rağmen her dönemde gösterdiniz tebrik ederim” cevabını vedi.

Birinci yolsuzluk soruşturmasında dosyaya nezaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ile hükümeti eleştiren yazıları nedeniyle Sabah gazetesindeki işine son verilen gazeteci Nazlı Ilıcak arasında Twitter'da şaşırtan bir diyalog yaşandı.

Ilıcak, AKP’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının koordinatörü Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’e Twitter’dan şöyle yazdı:

“Türkiye'nin dürüst, kararlı, cesur savcılara ihtiyacı var. Yolu siz açtınız. Yolsuzluğun Türkiye'nin kaderi olmadığını gösterdiniz.”

Savcı Zekeriya Öz ise yine Twitter’dan Nazlı Ilıcak’a şöyle yanıt verdi:

“Siz de doğrunun yanında olduğunuzu her şeye rağmen her dönemde gösterdiniz tebrik ederim.”

Twitter’da yaşanan o diyalog şöyle: