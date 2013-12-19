Sabah'tan kovulan Nazlı Ilıcak: Şahsiyetimi kaybedeceğime işimi kaybettim

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın CEO'luğunu yaptığı Çalık Holding bünyesinde çıkan Sabah gazetesi, eski Fazilet Partisi milletvekili ve köşe yazarı Nazlı Ilıcak'la yollarını ayırdı. Ilıcak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tek cümle ile… Şahsiyetimi kaybedeceğime işimi kaybettim. Allah’ıma şükrediyorum bana yolumu şaşırtmadı" dedi.

Ilıcak, Fethullah Gülen cemaati ile AKP arasında çıkan dershane kavgası ve dün başlayan yolsuzluk operasyonlarında gazetenin çoğu yazarından farklı olarak hükümeti eleştirmişti. Ilıcak, dershane tartışmasında "Erdoğan'ın tuzağa düşürüldüğünü" savunurken, yolsuzluk operasyonu için de oğulları gözaltına alınan bakanların istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Menderes Hükümeti'nde bakanlık yapan ve Yassıada'da yargılanan Demokrat Partili siyasetçiler arasında bulunan Muammer Çavuşoğlu'nun kızı olan Nazlı Ilıcak, 1969'da, 1980 öncesinde Türkiye sağının önde gelen yayın organı olan Tercüman gazetesinin sahibi Kemal Ilıcak'la ilk evliliğini yaptı. Bu gazetede yazan, 1980 sonrasında Bulvar gazetesini çıkaran, 1993'te oğlu Mehmet Ali Ilıcak'ın babası Kemal Ilıcak'ı kaybeden Nazlı Ilıcak, daha sonra Emin Şirin ile kısa süren bir evlilik yaptı. Ilıcak 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi. Aynı partiden İstanbul Milletvekil seçilen Merve Kavakçı'ya Meclis'te başörtüsüyle yemin etmek üzere refakat eden isim de Ilıcak'tı. Kavakçı, TBMM'de çıkan olayların ardından milletvekili yeminini edemedi, daha sonra ABD vatandaşlığını sakladığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığı ve milletvekilliği düşürüldü. 22 Haziran 2001'de, Anayasa Mahkemesi’nin FP’nin kapatılmasına karar verdiği dava sonucunda Ilıcak'ın da milletvekilliği düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 2011 genel seçimlerinde Ilıcak, AKP’den milletvekili aday adayı oldu ancak kabul edilmedi.

Ilıcak, muhafazakar camiada nispeten liberal çizgisiyle dikkat çekti. Köşe yazarlığına Tercüman, Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün ve Takvim ardından Sabah gazetesinde devam etti. Son dönemde AKP Hükümeti’ni eleştiren bazı yazılarının sansürlendiği medya kulislerinde konuşulan Ilıcak’ın Sabah gazetesi ile ilişkisine 18 Aralık 2013’te son verildi.

Sabah ve ATV, Halkbank ve Vakıflar Bankası'ndan sağlanan 375'er milyon dolarlık toplam 750 milyon dolara ulaşan kamu bankası kredisi desteğiyle Ahmet Çalık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Çalık Grubu tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan almıştı. CEO'luğunu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yaptığı Çalık Holding bünyesinde çıkan Sabah-ATV grubunun başkanlığında Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak var.