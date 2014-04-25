Nazlı Ilıcak: Haşim Kılıç umudu tükenenlere umut verdi

Bugün gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın hükümeti hedef alan konuşmasıyla ilgili olarak, “Toplumun yüzde 50′ye, hatta 60′a yaklaşan bir kısmı yargıya karşı saldırılardan, hukukun zedelenmesinden dolayı endişeye, ümitsizliğe kapılmış durumda. Bu kesim, namuslu hâkimler de var düşüncesine kapıldı. Umudu tükenenlere umut verdi Haşim Kılıç” dedi.

Bugün gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, CNN Türk canlı yayınında Haşim Kılıç’ın gündem yaratan sözlerini değerlendirdi.

Ilıcak’ın CNNTürk yayınındaki sözleri şöyle:

"Hep tekrarlanır ya ‘Namuslular da namussuzlar kadar cesaretli olsa’ diye. Ben Haşim Kılıç’ı dinlerken böyle bir kanaate sahip oldum. Toplumun yüzde 50′ye, hatta 60′a yaklaşan bir kısmı yargıya karşı saldırılardan, hukukun zedelenmesinden dolayı endişeye, ümitsizliğe kapılmış durumda. Bu kesim, namuslu hâkimler de var düşüncesine kapıldı. Umudu tükenenlere umut verdi Haşim Kılıç.”