Gözaltına alınan gazeteci Nazlı Ilıcak İstanbul'a getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi üzerine, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince darbe soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Nazlı Ilıcak Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Ilıcak, emniyete götürüldü.

Ilıcak'la birlikte dün 42 gazeteci hakkında darbe soruşturması kapsamında yakalama kararı verilmişti. Ilıcak'ın İstanbul'daki evinde bulunamadığı belirtilmişti. Ilıcak'ın Bodrum'da olabileceğini değerlendiren İstanbul polisi, Muğla polisi ile temasa geçmiş ve Ilıcak, Bodrum'daki evinde de bulunamamıştı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba Mahallesi girişinde denetim yapan polis ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Nazlı Ilıcak'ın bulunduğu aracı durdurdu.

Polis tarafından gözaltına alınarak Bodrum Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ilıcak, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada, gazetecilerin sorularını yanıtlamaya çalışan Ilıcak'a polis ekipleri izin vermedi.

Ilıcak, sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldü. Ilıcak, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. Ilıcak’ın, yazlığında yapılan aramada bulunan 2 not defteri, Fethullah Gülen’e ait 7 kitap ve 1 bilgisayara el konuldu.

8 gazeteci gözaltında

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan gazetecilerin sayısı 15’e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlendirilmişti. Talimat doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düzenlediği operasyonda 5 gazeteciyi gözaltına almıştı. Bu sabah düzenlenen baskınlarla ile gözaltı sayısı 15’e yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında Bodrum’da gözaltına alınan Nazlı Ilıcak ve Manisa’da yakalanan eski Zaman Gazetesi muhabiri Hanım Büşra Erdal da bulunuyor. Erdal ve Ilıcak’ın bugün İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan 42 gazeteci şöyle:

Abdullah Abdulkadiroğlu, Abdullah Kılıç, Ahmet Dönmez, Ali Akkuş, Arda Akın, Ayşe Nazlı Ilıcak, Bayram Kaya, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Bülent Mumay, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cevheri Güven, Cihan Acar, Cuma Ulus, Emre Soncan, Ercan Gün, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Haşim Söylemez, Hüseyin Aydın, İbrahim Balta, Kamil Maman, Kerim Gün, Levent Kenez, Mahmut Hazar, Mehmet Gündem, Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur, Mustafa Erkan Acar, Mürsel Genç, Selahattin Sevi, Seyid Kılıç, Turan Görüryılmaz, Ufuk Şanlı, Ufuk Emin Köroğlu, Yakup Sağlam, Yakup Çetin

Nazlı Ilıcak kimdir?

Ayşe Nazlı Ilıcak, 1944 yılında Ankara’da doğdu. Ilıcak, TED Ankara Koleji'ndeki ilk eğitimin ardından yatılı olarak okuduğu İstanbul‘daki Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi‘nden 1963 yılında mezun olduktan sonra İsviçre‘nin Lozan şehrinde bulu Siyaset Bilimi Fakültesi'ni 1967 yılında bitirdi.

Nazlı Ilıcak, 1969 yılında Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak ile evlendi. 1972'de babası Muharrem Bey’in vefat etmesinden sonra ilk olarak Tercüman'ın ansiklopedi köşesinde bilmece-bulmaca işine başladı. 27 Mayıs‘ı yaşayanlarla ilgili röportaj yapılmasını önerdi, kimse yapmayınca kendisi yaptı. Ardından köşe yazmaya başladı.

Tercüman gazetesinde başyazar olan Nazlı Ilıcak, ayrıca Tercüman grubunun ikinci gazetesi olan Bulvar gazetesinin de imtiyaz sahipliğini 1988 yılına kadar yaptı. 12 Eylül‘den sonra Tercüman'da yazdığı sert yazılarla tepki çekti. Yazıları nedeniyle sık sık mahkemelik oldu. Milli Güvenlik Konseyi‘nin 52 sayılı bildirisine aykırı davranmaktan üç ay hapis cezasına çarptırıldı. 7 Ekim 1982'de girdiği Sağmalcılar Cezaevi‘nden 5 Ocak 1983'te cezasını tamamlayarak tahliye oldu.

1991'de TRT‘de “Söz Meclis'ten İçeri” programını yaptı. Kanal 7'de çalıştı. Nazlı Ilıcak, 1999 yılında, Akşam Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazılarında, “Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş‘ın kişilik haklarına yayın yoluyla saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle hakkında Ankara 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı ve bir milyar lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

Nazlı Ilıcak, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan TBMM 21. dönem milletvekilleri seçimlerinde, Başında Necmettin Erbakan‘ın olduğu Fazilet Partisi‘nden İstanbul milletvekili seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilen Merve Kavakçı‘nın, TBMM‘ye türbanla girmesiyle ilgili olarak “Başörtüsünü savunmanın neden laikliğe karşı bir kalkışma olduğunu anlamıyorum” dedi.

22 Haziran 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi‘nin Fazilet Partisi'ni kapatılmasına karar verdiği dava sonucunda Nazlı Ilıcak’ın milletvekilliği düştü ve 5 yıl siyaset yasağı geldi. 2011 genel seçimlerinde AKP‘den milletvekili adayı olmak istediyse de kabul edilmedi.

Nazlı Ilıcak; Tercüman, Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün ve Takvim gazetelerinde yazarlık yapmış ve en son da Sabah gazetesinde yazmaktaydı. Ancak 17 Aralık 2013 tarihinde yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında “adı yolsuzluk iddialarına karışan bakanların istifa etmesi gerektiğini” savununca Gazete yönetimiyle fikir ayrılığına düşmüş, 18 Aralık 2013 tarihinde işten kovulmuştu. Nazlı Ilıcak, bu olaydan sonra Bugün gazetesinde kayyuma devredilene kadar devam etti.