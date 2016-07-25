Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Nazlı Ilıcak, iki adresinde de bulunamadı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın İstanbul ve Bodrum'daki evinde bulunamadığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi üzerine, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında yakalama kararı verildi. Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın İstanbul'daki evinde bulunamadığı belirtildi. Ilıcak'ın Bodrum'da olabileceğini değerlendiren İstanbul polisi, Muğla polisi ile temasa geçti. Ilıcak, Bodrum'daki evinde de bulunamadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, haklarında yakalama emri çıkarılan isimler şöyle:

Abdullah Abdulkadiroğlu, Abdullah Kılıç, Ahmet Dönmez, Ali Akkuş, Arda Akın, Ayşe Nazlı Ilıcak, Bayram Kaya, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Bülent Mumay, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cevheri Güven, Cihan Acar, Cuma Ulus, Emre Soncan, Ercan Gün, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Haşim Söylemez, Hüseyin Aydın, İbrahim Balta, Kamil Maman, Kerim Gün, Levent Kenez, Mahmut Hazar, Mehmet Gündem, Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur, Mustafa Erkan Acar, Mürsel Genç, Selahattin Sevi, Seyid Kılıç, Turan Görüryılmaz, Ufuk Şanlı, Ufuk Emin Köroğlu, Yakup Sağlam, Yakup Çetin

Nazlı Ilıcak kimdir?

Ayşe Nazlı Ilıcak, 1944 yılında Ankara’da doğdu. Ilıcak, TED Ankara Koleji'ndeki ilk eğitimin ardından yatılı olarak okuduğu İstanbul‘daki Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi‘nden 1963 yılında mezun olduktan sonra İsviçre‘nin Lozan şehrinde bulu Siyaset Bilimi Fakültesi'ni 1967 yılında bitirdi.

Nazlı Ilıcak, 1969 yılında Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak ile evlendi. 1972'de babası Muharrem Bey’in vefat etmesinden sonra ilk olarak Tercüman'ın ansiklopedi köşesinde bilmece-bulmaca işine başladı. 27 Mayıs‘ı yaşayanlarla ilgili röportaj yapılmasını önerdi, kimse yapmayınca kendisi yaptı. Ardından köşe yazmaya başladı.

Tercüman gazetesinde başyazar olan Nazlı Ilıcak, ayrıca Tercüman grubunun ikinci gazetesi olan Bulvar gazetesinin de imtiyaz sahipliğini 1988 yılına kadar yaptı. 12 Eylül‘den sonra Tercüman'da yazdığı sert yazılarla tepki çekti. Yazıları nedeniyle sık sık mahkemelik oldu. Milli Güvenlik Konseyi‘nin 52 sayılı bildirisine aykırı davranmaktan üç ay hapis cezasına çarptırıldı. 7 Ekim 1982'de girdiği Sağmalcılar Cezaevi‘nden 5 Ocak 1983'te cezasını tamamlayarak tahliye oldu.

1991'de TRT‘de “Söz Meclis'ten İçeri” programını yaptı. Kanal 7'de çalıştı. Nazlı Ilıcak, 1999 yılında, Akşam Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazılarında, “Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş‘ın kişilik haklarına yayın yoluyla saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle hakkında Ankara 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı ve bir milyar lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

Nazlı Ilıcak, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan TBMM 21. dönem milletvekilleri seçimlerinde, Başında Necmettin Erbakan‘ın olduğu Fazilet Partisi‘nden İstanbul milletvekili seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilen Merve Kavakçı‘nın, TBMM‘ye türbanla girmesiyle ilgili olarak “Başörtüsünü savunmanın neden laikliğe karşı bir kalkışma olduğunu anlamıyorum” dedi.

22 Haziran 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi‘nin Fazilet Partisi'ni kapatılmasına karar verdiği dava sonucunda Nazlı Ilıcak’ın milletvekilliği düştü ve 5 yıl siyaset yasağı geldi. 2011 genel seçimlerinde AKP‘den milletvekili adayı olmak istediyse de kabul edilmedi.

Nazlı Ilıcak; Tercüman, Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün ve Takvim gazetelerinde yazarlık yapmış ve en son da Sabah gazetesinde yazmaktaydı. Ancak 17 Aralık 2013 tarihinde yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında “adı yolsuzluk iddialarına karışan bakanların istifa etmesi gerektiğini” savununca Gazete yönetimiyle fikir ayrılığına düşmüş, 18 Aralık 2013 tarihinde işten kovulmuştu. Nazlı Ilıcak, bu olaydan sonra Bugün gazetesinde kayyuma devredilene kadar devam etti.

14 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, gazeteciler Yakup Sağlam, İbrahim Balta, Seyid Kılıç, Bayram Kaya ve Cihan Acar'ın aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise evlerinde bulunamadığı öğrenildi.