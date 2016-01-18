T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nazım'ın Moskova'daki evini 1977 ve 1978'de ziyaret edenlerin bıraktığı notlar kitap oldu

Nazım'ın aşkı Vera'nın kızı: Annem bir Nazım müzesi kurulması için çok mücadele etti

18 Ocak 2016 20:37

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran'ın hayatının son yıllarını geçirdiği Moskova'da tanıştığı ve evlendiği büyük aşkı Vera'nın kızı Anna Stepanova, şairin üç yıl yaşadığı eve gelen okurların ve yoldaşların not almasını sağladığı 1977 ve 1978 yıllarına ait takvimler Arif Keskiner ve Melih Güneş'in derlemesiyle kitap oldu.

Kültür Servisi'ne değerlendirmelerini yazan Aslı Uluşahin'in "Bugün, o notlar, imzalar sayesinde, Nâzım’ın Moskova’daki evi bize daha yakın" olarak tanımladığı kitabın adı “Nâzım’ın Evinde Vera’nın Sofrasında”

Uluşahin, Vera'nın kızıyla yaptığı söyleşiye göre gelen konuklara notlar aldıran ve Nazım kalanlara sahip çıkan Stepanova, Nazım'dan kalan hatıraların ve eşyaların korunmasıyla ilgili "Annem Moskova’da bir Nâzım müzesi kurulması için çok mücadele etti ama maalesef olmadı, bundan  sonra da olacağını sanmıyorum. Bu nedenle en büyük sorun, onları gerçekten güvenilir ellere verebilmek" ifadelerini kullandı.

Kitapta isimleri ve hatırları otuza yakın insanın isimlerinden bazıları şöyle: 

Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, A. Kadir, Genco Erkal, Fatma Girik, Türkan Şoray, Adalet Ağaoğlu, Nedim Gürsel, Can Dündar, Zeynep Oral, Coşkun Aral

Aslı Uluşahin'in yaptığı söyleşinin tamamını okumak için tıklayınız.

ETİKETLER

kültürsanatnazım hikmetveraşairkitapanı19771978Anna Stepanovaveranın sofrası

İlgili Haberler

Nâzım Hikmet 114 yaşında!

"Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24