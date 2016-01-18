Nazım'ın Moskova'daki evini 1977 ve 1978'de ziyaret edenlerin bıraktığı notlar kitap oldu

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran'ın hayatının son yıllarını geçirdiği Moskova'da tanıştığı ve evlendiği büyük aşkı Vera'nın kızı Anna Stepanova, şairin üç yıl yaşadığı eve gelen okurların ve yoldaşların not almasını sağladığı 1977 ve 1978 yıllarına ait takvimler Arif Keskiner ve Melih Güneş'in derlemesiyle kitap oldu.

Kültür Servisi'ne değerlendirmelerini yazan Aslı Uluşahin'in "Bugün, o notlar, imzalar sayesinde, Nâzım’ın Moskova’daki evi bize daha yakın" olarak tanımladığı kitabın adı “Nâzım’ın Evinde Vera’nın Sofrasında”

Uluşahin, Vera'nın kızıyla yaptığı söyleşiye göre gelen konuklara notlar aldıran ve Nazım kalanlara sahip çıkan Stepanova, Nazım'dan kalan hatıraların ve eşyaların korunmasıyla ilgili "Annem Moskova’da bir Nâzım müzesi kurulması için çok mücadele etti ama maalesef olmadı, bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Bu nedenle en büyük sorun, onları gerçekten güvenilir ellere verebilmek" ifadelerini kullandı.

Kitapta isimleri ve hatırları otuza yakın insanın isimlerinden bazıları şöyle:

Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, A. Kadir, Genco Erkal, Fatma Girik, Türkan Şoray, Adalet Ağaoğlu, Nedim Gürsel, Can Dündar, Zeynep Oral, Coşkun Aral

Aslı Uluşahin'in yaptığı söyleşinin tamamını okumak için tıklayınız.