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Kültür-Sanat

Nâzım Hikmet 114 yaşında!

"Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ"

15 Ocak 2016 11:44

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ve üyeler, Nâzım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova’nın kızı, damadı ve torunu, oyuncu Tarık Akan, Nâzım’ın Bursa Cezaevi günlerinden arkadaşı Morris Gabay bugün saat 11.00’de Tarabya’da bir araya gelecek, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür / Ve bir orman gibi kardeşçesine” sloganıyla şiirler okuyup, denize karanfiller bırakacak.

Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Fazıl Say öncülüğünde Nâzım Hikmet Korosu da yer alacak.

Öte yandan, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi de bugün yeni yerinde açılıyor. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, bugün saat 18.00’de Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi, Darülaceze Caddesi No: 2’de faaliyetine devam edecek.

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