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NATO: Türk hava sahasını ihlal eden Rusya sorumlu davranmalı

"Önceki olaylar, böyle bir davranışın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermiştir"

30 Ocak 2016 22:54

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk yetkililerinin sürekli uyarılarına rağmen bir Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, Rusya'yı sorumlu hareket etmeye ve NATO hava sahasına saygı göstermeye davet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlaline ilişkin, "Önceki olaylar, böyle bir davranışın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermiştir" ifadesini kullandı.

Rusya'yı sorumlu davranmaya ve NATO hava sahasına tam saygı göstermeye çağıran Jens Stoltenberg, açıklamasında şunları kaydetti: 

"Rusya bu tür ihlallerin tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Ankara ve Moskova arasında doğrudan teması memnuniyetle karşılıyor, serinkanlı olunması ve gerginliğin düşürülmesi çağrısı yapıyorum. NATO, Türkiye ile dayanışma içinde ve müttefikimiz Türkiye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor. İttifak üyeleri, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmeye devam ederken, Türkiye üzerinde erken uyarı uçakları AWACS varlığını artırmaya aralık ayında karar verdi. Bu karar, dünkü olaydan önce alındı."

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