Erdoğan: Putin ile görüşmek istediğimi belirttim ama geri dönüş olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Müsteşarına, Putin ile görüşmek istediğimi belirttim ancak geri dönüş olmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus savaş uçağının dün yaptığı hava sahası ihlalinin sorulması üzerine Erdoğan şunları söyledi:

Rusya’nın amacı bölgedeki krizi tırmandırma çabası sonucu. Rusya ihlallerine devam ederse sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Bu sorumsuz adımların küresel barışa faydası yok. Müsteşarına, Putin ile görüşmek istediğimi belirttim ancak geri dönüş olmadı.