Erdoğan: PYD bir terör örgütüdür, o zaman DAİŞ'le de masaya otursunlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PYD'nin Cenevre'deki Suriye görüşmelerine katılıp katılmayacağıyla ilgili olarak "

PYD bir terör örgütüdür, aynı masaya oturamayız. Oturup neyi konuşacağız? Bu teklifi getirenler o zaman DAİŞ'le de masaya otursunlar" dedi.

Erdoğan, Şili ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Dün öğle saatlerinde (Rusya) Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu tespit edilen bir savaş uçağı, bizim hava sahamızı ihlal etti. İngilizce ve Rusça olarak tüm ikazlara rağmen gerçekleşen bu ihlali Rusya'nın bölgedeki krizi tırmandırma çabasının bir sonucu olarak görüyoruz.

"Konu NATO'nun takibinde"

İhlal edilen hava sahası aynı zamanda NATO hava sahası olduğu için konu NATO'nun da takibindedir. Zaten bizden önce NATO bu tespiti yapmış bulunuyor. Rusya, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bu ihlallerine devam etmesi halinde sonuçlarına katlanmak mecburiyetinde kalacaktır

Rusya'nın saldırılarının DAİŞ’le yakından uzaktan bir alakası yoktur. DAİŞ’e yönelik bir adımda söz konusu değildir. Özellikle Lazkiye’nin kuzeyindeki bölgeler, özellikle Suriye Türkmenlerinin yaşadığı bölgelere bombalamalar söz konusudur. Bugün Suriye’de herkesin gözü önünde yaşanan zulümlere göz yumanları yarın ortaya çıkacak sonuçlardan şikayetler olmamasını söylüyoruz.

"Putin'le görüşmek istedim, dönüş olmadı"

Bu sorumsuz adımların küresel barışa faydası yok. Müsteşarına, Putin ile görüşmek istediğimi belirttim ancak geri dönüş olmadı.

Türkmen kamplarına Rus bombardımanı

Şu anda Başbakan Yardımcısı Akdoğan’ın orada yapılan çalışmalarla soydaşlarımızı bu kamplarda ağırlamanın hazırlığı içindeyiz.

"DAİŞ'le de masaya otursunlar"

Her şeyden önce Türkiye’nin tavrı bir terör örgütüyle masaya oturup da kalkıp bir barış görüşmesini yapamayız. PYD bir terör örgütüdür. Biz, terör örgütüyle neyi konuşacağız? Yani kalkıp da terör örgütüyle eğer biz bunu konuşacaksak o zaman bu teklifi getirenler DAİŞ’le de masaya otursunlar. Buna normal bakılabilir mi? Aynı şekilde böyle bir terör örgütüyle de masaya oturmamız mümkün değildir.

"Bunlar bizi ikna etmez"

PYD, DAİŞ’e karşı mücadele veriyormuş, bunlar bizi ikna etmez. Rusya’nın PKK ile görüşme yapmak suretiyle sicili kirli hale gelmiştir.