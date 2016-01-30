Rusya'dan hava sahası ihlaline açıklama: Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldık

Dışişleri Bakanlığı, dün Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet Su-34 uçağının saat 11.46'da Türk hava sahasını ihlal ettiği yönünde bir açıklama yaptı. Açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin çağrıldığı da belirtilirken Rusya açıklamayı doğruladı.

Sputnik'in habeirne göre Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü İgor Mityakov ise, "Büyükelçi Andrey Karlov'un Türk Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme yaptığını doğruluyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan mevkidaşlarla görüşmenin içeriğine dair yorum yapmıyoruz" açıklaması yaptı.

