NATO: Gerilimin tırmanmasına karşıyız; çatışma istemiyoruz

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Philip Breedlove, Türkiye’nin “hava sahasını ihlal ettiği” gerekçesiyle Rus savaş uçağının düşürülmesine ilişkin çıkan krizle ilgili olarak “Türkiye ve NATO'nun, Rusya ile çatışma istemediğini söyleyebilirim" dedi. Breedlove, gerilimin tırmanmasına karşı olduklarını söyledi.

Letonya Ulusal Haber Ajansı LETA'ya açıklamada bulunan Breedlove, "NATO, sadece Türkiye değil, tüm ittifak ülkelerinin hava sahası egemenliği konusunda çok ciddi. Yükümlülükleri yerine getiriyoruz ve NATO üyesi ülkelerin hava sahası ve yeteneğini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Diplomatik çözüm istediklerini belirten Breedlove sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerilimin tırmanmasına karşıyız”

"Gerilimin tırmanmasına karşıyız. Bu nedenle, Ankara ile Moskova arasındaki konulara diplomatik çözüm bulunmalı. Her şeyi konuşmanın zamanı geldi. Rusya, Türkiye ve NATO ile çatışma istemiyor. Aynı zamanda Türkiye ve NATO'nun, Rusya ile çatışma istemediğini güvenle söyleyebilirim."

NATO'nun Litvanya ve Estonya'daki hava üslerinde savaş uçaklarının olduğunu hatırlatan Breedlove, üç Baltık ülkesinin de korunduğunu söyledi.

Türkiye Suriye sınırında Türk hava sahasını, 5 dakika içinde 10 kez uyarılmasına rağmen ihlal eden SU-24 tipi savaş uçağına angajman kuralları çerçevesinde bölgede devriye görevinde bulunan iki Türk F-16 uçağı müdahalede bulunmuştu.

NATO ihlali teyit etti

Rusya, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında Suriye'nin Bayırbucak bölgesine düşen uçağın kendisine ait olduğunu açıklamış, NATO, uçağın hava ihlali yaptığına ilişkin Türkiye'nin paylaştığı bilgilerin doğruluğunu teyit etmişti. Ekim ayı başında da Rusya'ya ait savaş uçakları Türk hava sahasını ihlal etmiş, Rus yetkililer olayın ardından özür dileyerek benzer durumların tekrarlanmayacağını bildirmişti. Türkiye ise hava sahası ihlallerine askeri karşılık verilmesini içeren angajman kurallarının uygulanacağı uyarısını yinelemişti.