Kanser tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitiren Naşide Göktürk toprağa verildi.

Kültür Servisi’nin haberine göre, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitiren Naşide Göktürk toprağa verildi. Bitez Merkez Camii'inde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“Yüreğim Rehin”le müzik dünyasına sesini duyuran Göktürk, Şubat ayında çıkaracağı albümün çalışmaları esnasında fenalaşmıştı. Bu albümde de başta “Yüreğim Rehin” olmak üzere pek çok şarkısını yeniden kaydetmeyi amaçlıyordu.

Sadece şarkıcılığı değil, şairliğiyle de adından söz ettiren Naşide Göktürk, “Sesimi Ateşe Verdim”, “Son Çaylar”ında aralarında olduğu şiir kitaplarına sahip.

6 Ağustos tarihinden bu yana hastanede tedavi gören Göktürk’ün, hastaneye yatmadan bir gün önce, 5 Ağustos tarihinde kendi el yazısı ile defterine yazdığı son notunu Onur Akay Facebook adresinde paylaştı:

“Hayranlarına son bir hatıra yazarak paylaşan ünlü sanatçı Onur Akay, Milliyet Gazetesi’nden gazeteci Sercan Kısmet, 1 yıldır Naşide ile röportaj yapmak için can atıyordu ancak rahatsızlığı nedeni ile kısmet olmadı. Bende Naşide’nin son notunu Sercan’a verdim ve bugün gazetede yer almış. Naşide, hastaneye yatmadan önce ellerinin titrediğini söylerdi ve sevenlerine son bir hatıra olsun diye paylaştığım son notunda ise, ellerinin titrediği çok belli! O kalem kırık zaten, şimdiden by bay Naşide Göktürk’N.G 05.08.16”

Naşide Göktürk’ün ardından yazan Müzik Yazarı Naim Dilmener, “Naim Dilmener Ne birilerine hoş görüneyim diye takla atanlardandı Naşide Göktürk, ne de önünde takla atanları ciddiye alırdı. Müzikti tek derdi” sözleriyle anlattı sanatçıyı.

Müzik Yazarı Murat Meriç de Duvar için yazdığı yazısında sanatçı için şunları aktardı:

“Yüreğim Rehin”le müzik piyasasına adım attığında köşe başları çoktan tutulmuş, “yıldız”lar kendini belli etmeye başlamıştı. Biraz talihsiz bir zamandı bu ama Göktürk, bunu lehine çevirmeyi bildi. Emin adımlarla yolunda ilerledi ve kendi tarzını ortaya koydu. İkinci albümü “Yüreğim Hâlâ Rehin” adını taşıyordu -ki bunu, müzik piyasasına yapılmış bir nanik olarak algılamak mümkün. Naşide Göktürk, piyasayla içten içe hep dalgasını geçti. Üstelik, piyasayı besleyen isimlerdendi: Şarkılarını, pek çok isim seslendirdi.”