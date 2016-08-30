Bir süredir kanser tedavisi gören 51 yaşındaki şair, söz yazarı, besteci, yorumcu Naşide Göktürk hayatını kaybetti. Göktürk'ün cenazesi bugün ikindi namazından sonra Bodrum Bitez Adliye Camisi'nden kaldırılacak.

Göktürk, Acıbadem Bodrum Hastanesi Onkoloji Merkezi'nde kanser tedavisi görüyordu.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Onkoloji Merkezi Sorumlu Hekimi Tıbbi Onkolog Dr. Hilmi Ege, “Yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan Naşide Göktürk, hastanemize genel durumundaki bozukluk nedeniyle geldi. İleri evre kanser hastalığıyla mücadele eden değerli sanatçımız Naşide Göktürk’ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef ki kaybettik. Tüm sevenleri gibi bizler de değerli sanatçımızın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğumuzu ifade eder, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi.

Kanser tedavisi görüyordu

Göktürk, şubat ayında stüdyodaki albüm çalışmaları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kanser tedavisi gören Göktürk'ün hastalığın dördüncü ve son evresinde olduğu öğrenilmişti.

Naşide Göktürk kimdir?

Şair, söz yazarı, besteci, yorumcu olan Göktürk, 1 Nisan 1965 doğumlu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada’da geçirdi. Lise yıllarında edebiyata meraklı olan Göktürk, bir süre muhasebecilik yaptıktan sonra Ankara’da kendi işini kurarak kafe açtı. 1990’lı yılların ortalarında albümüne de ismini veren ’Yüreğim Rehin’ şarkısı ile büyük çıkış yakaladı. Şiir kitapları da bulunan Göktürk’ün yakın arkadaşı Onur Akay, 2015 yılında akciğer ve pankreas kanserine yakalandığını açıkladı. Tedavi süreci devam ederken 2016 yılında ’Çocukluğumu uçuruyorum’ albümünü çıkardı.

Kitapları

Sesimi Ateşe Verdim

- Son Çaylar

Yüreğim Rehin

Mavi Mavi Sevdim Seni

Tül Gibi

Pırlanta Peri

Savrulurken Seni Buldum

Albümleri

Yüreğim Rehin

Yüreğim Hâlâ Rehin

Kan Kırmızı

Kimsem Yok

Unutmak İstiyorum